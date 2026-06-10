Los regantes recogen el galardón Félix de Azara en Fraga

El Auditorio Municipal Sala Florida de Fraga ha acogido este miércoles la gala de los XXVIII Premios Félix de Azara de la Diputación Provincial de Huesca, una edición que ha tenido el agua como gran hilo conductor y en la que el máximo galardón ha reconocido a los regantes de la provincia de Huesca, representados por Riegos del Alto Aragón y el Canal de Aragón y Cataluña. El presidente de la Diputación de Huesca, Isaac Claver, ha destacado durante su discurso que “cuando el campo habla de agua, está hablando del futuro de todos”. En este sentido, ha subrayado que reconocer a los regantes supone reconocer “una manera de construir la provincia”, ya que “los canales también sostienen pueblos”.*

Claver ha defendido que el agua “es vida” y ha recordado que allí donde llega “cambia la tierra, la economía, la vida de las familias y la posibilidad de quedarse”. Por ello, ha reivindicado el papel histórico de los regantes y su capacidad de modernización: “Modernizar el regadío es aprender a respetar mejor el agua”, ha afirmado.

El Galardón Félix de Azara ha sido recogido por José Antonio Pradas, presidente de Riegos del Alto Aragón, y José Luis Pérez, presidente de la Comunidad General de Regantes del Canal de Aragón y Cataluña, quienes han tomado la palabra en representación del sector. Ambos han trasladado la importancia del regadío para el desarrollo económico, social y territorial de la provincia, así como la necesidad de seguir avanzando en planificación, modernización, eficiencia e infraestructuras.

La elección de Fraga como sede ha reforzado el carácter itinerante y provincial de estos premios. El alcalde de Fraga, Ignacio Gramún, ha ejercido como anfitrión de una gala celebrada en una ciudad especialmente vinculada al agua, la huerta y el trabajo agrícola, y en la que confluyen los dos grandes sistemas de riego de la provincia. La ceremonia ha sido presentada por el periodista Mariano Navascués y la parte musical ha corrido a cargo de la artista local Lorena Margalló, acompañada por Iván Sampietro, con una actuación inspirada también en ese hilo conductor.

Además del Galardón Félix de Azara, la Diputación ha entregado el resto de reconocimientos de esta edición. El Premio Internacional de Fotografía David Gómez Samitier ha sido para David García por ‘Maladeta infinita’, con accésits para Héctor Pérez por ‘El guardián del amanecer’ y Luis Carlos Pascual por ‘El guardián del silencio’. En centros escolares, el premio ha recaído en el CRA Cinca-Cinqueta por ‘Inmersión geológica: Viaje al centro de la Peña Montañesa’, y el accésit ha sido para el IES Lucas Mallada por ‘Los árboles del Lucas’. En entidades sin ánimo de lucro, la Asociación Ueco ha sido reconocida por ‘Rednaturaula’, mientras que el accésit ha correspondido a Fundación Valentia Huesca por su trabajo en el Centro de Interpretación de la Huerta de Valentia.

En medios de comunicación, el premio ha sido para Eduardo Ruiz de la Cruz por ‘Érase una vez Lucien Briet’, y el accésit para Radio Jaca SER Pirineos por su trabajo en SER Ciencia. En ayudas a la edición, los premiados han sido Javier Villacampa por ‘Guía de campo: odonata de la Hoya de Huesca’ y Carlos Enríquez por ‘1752. La infancia del naturalista altoaragonés Félix de Azara’. Por último, las becas de investigación han recaído en la Escuela Politécnica Superior, por su estudio comparativo sobre variedades de almendra del Alto Aragón, y en Jorge Sevil, por el proyecto ‘Gecumi’.

El presidente de la Diputación ha cerrado su intervención con un mensaje de reconocimiento conjunto a todos los premiados: “La provincia de Huesca tiene un patrimonio natural extraordinario, pero tiene algo todavía más valioso: personas comprometidas con cuidarlo”. Y ha concluido que “el agua crea futuro cuando se gestiona con justicia y respeto”.