Quejas por la futura desaparición de la línea 56 de bus en Zaragoza

La línea 55 absorberá parte del recorrido actual de la 56, según se recoge en el nuevo contrato del bus urbano, que entrará en vigor en 2027. Esta modificación no convence a la Plataforma de Afectados por la Línea 56, que considera que este nuevo trazado queda alejado de los principales centros escolares y contará con menos autobuses.

Valdespartera es uno de los barrios con mayor extensión de Zaragoza, por lo que los vecinos no sólo necesitan lanzaderas para desplazarse a otros barrios, sino un servicio de transporte público con el que moverse dentro del propio distrito. Una de las integrantes de esta plataforma, Lorena Gregorio, explica que esta línea está pensada especialmente para conectar los colegios. "el San Jorge, Valdespartera III, Soledad Puértolas, el colegio Monecanal y el Instituto Valdespartera, y a la vez el Centro de Salud porque también tenemos residencias de mayores alejadas de este equipamiento".

La propuesta del Ayuntamiento, que plantea la fusión con la línea 55, también afecta a los vecinos de Montecanal. "Les repercute porque van a tener unos tiempos mayore de espera y no van a tener una conexión directa con el centro de salud que es compartido con todo el Distrito Sur", advierte Lorena. Por parte del Ayuntamiento de Zaragoza, el concejal de Movilidad, José Miguel Rodrigo, señala que se ha hecho lo que han pedido los vecinos. "Parece ser que ahora hay una parte de los vecinos que no están de acuerdo con el nuevo trazado, pero es que en este momento el Ayuntamiento no puede hacer nada", ha explicado en Onda Cero. Desde Vox, su portavoz, Eva Cortés, ha lanzado una pregunta a Rodrigo: "Pero, ¿para qué eliminamos y modificamos líneas que funcionan perfectamente? Si una línea funciona no la toques, y si la Ciudad crece, amplía el servicio".