Las puntas de las crecidas del Ebro llegan a Zaragoza capital

Esta crecida se mantiene en niveles similares a las de 2024. En algunas estaciones se han alcanzado niveles naranjas, pero en Zaragoza se quedará en amarillo. Tampoco preocupa especialmente el deshielo porque la nieve acumulada está en zonas altas, aunque sí podría provocar afecciones si no se funde hasta los meses de mayo o junio.

La punta de la primera crecida ordinaria atraviesa, en estos momentos Zaragoza capital con más de 1.500 metros cúbicos por segundo y una altura de más de cuatro metros. Ese caudal se va a mantener en niveles altos durante los próximos días, ya que llegan una segunda avenida de agua cuyo pico podría rozar los 1.600 metros cúbicos por segundo. Desde el Ayuntamiento están inspeccionando las motas de Alfocea y Almozara, ya que se han producido algunas filtraciones, aunque no se prevé ningún problema.

El Ayuntamiento ya desalojó ayer la urbanización de Torre Urzaiz por precaución y ofrecieron a las personas sintecho que pernoctan en los puentes de la ciudad la posibilidad de dormir en el albergue, algo que rechazaron. La concejal de Protección Civil., Ruth Bravo, señala que van a vigilar las motas, ya que la crecida es sostenida en el tiempo.

De momento, no han recibido ningún aviso por inundaciones de bajos y garaje, aunque ha habido que señalizar las zonas que están inundadas.