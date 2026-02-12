Aragón, pendiente de las crecidas del Gállego y del Ebro

El Gobierno aragonés ha activado el Plan de Inundaciones ante la crecida del río Gállego en su tramo final. A lo largo de esta tarde, el caudal alcanzará entre 350 y 400 metros cúbicos por segundo a su paso por el municipio de Zuera. No se esperan daños en el casco urbano, aunque podría anegar tierras de cultivo y alguna caseta agrícola en la zona.

La jefa del SAIH Ebro, Esther Ruiz, ha detallado que las lluvias de los últimos días y el deshielo han incrementado el caudal en el Gállego. Por su parte, la técnico de guardia del 112 Aragón, Sara Pelegrín, explica que ya han activado todos los medios de vigilancia.

Sube el cauce del Ebro

La crecida ordinaria del Ebro ha pasado esta noche por Pradilla con un caudal de 1.000 metros cúbicos y sin provocar daños. Aunque en los últimos meses se ha intervenido en una isleta para evitar que se aneguen campos del municipio en episodios de crecida, hay obras pendientes, como el retranqueo de una mota para aliviar la presión del cauce.

En 2003, una crecida extraordinaria obligó a desalojar el municipio, y también en 2015 se produjeron afecciones importantes en los campos. El alcalde de Pradilla, Raúl Moncín, confía en que la situación este año no empeore, aunque siempre están alerta. Espera que, como en 2025, no se produzcan avenidas importantes.

Situación en Novillas

El caudal del Ebro está bajando, pero muy lentamente, por lo que puede anegar algunas zonas de huerta en el término de Novillas, donde el río ha rozado también los 6 metros de altura en las últimas horas. De momento, tampoco allí se han registrado daños.

Tras la crecida de 2021 se revisaron las motas en el municipio, por lo que están preparados ante un eventual episodio extraordinario que, confían, no se produzca.

El alcalde de Novillas, Abel Vera, recuerda que la capacidad de laminación de Yesa se vería muy limitada si persistiesen las lluvias. El comportamiento del río es en estas situaciones muy imprevisible.

Varias viviendas y explotaciones en Novillas se vieron muy afectadas por las crecidas de 2015, 2018 o 2021. En esa última se registraron los niveles máximos de caudal del Ebro.