PSOE y Vox critican la subida de tasas y la "falta de gestión" en el Ayuntamiento de Huesca

LEER MÁS El gobierno local del PP propone eliminar la plusvalía municipal

Los grupos de la oposición del Ayuntamiento de Huesca han presentado esta mañana sus propuestas para las ordenanzas de 2026 en la Comisión de Hacienda. El gobierno local defiende una reducción fiscal y ha apostado por la supresión de la plusvalía municipal, aunque se prevé un aumento de las tasas de basura y agua, en un 2,7 y un 5% respectivamente, ya que por ley deben equipararse al coste real del servicio. Sin embargo, desde la oposición, PSOE y Vox se han mostrado muy críticos con esa subida de tasas y han criticado "la falta de gestión", del gobierno local

El PSOE propone que las ordenanzas de 2026 “beneficien a todos y no solo a unos pocos”, como sucede en el caso de la supresión del impuesto de plusvalías. Silvia Salazar, y José María Romance, portavoz y viceportavoz del PSOE respectivamente han señalado que llevan tres años pidiendo que el autobús urbano sea gratuito para toda la població: "Lorena Orduna lleva dos años dando largas y utilizando entre otras excusas la del dinero". Apuntan que el PP ha planteado suprimir el impuesto de plusvalías y con ello dejar de ingresar en torno a 500.000 euros. "Un impuesto que no pagan todos los vecinos, que beneficia sólo a unos pocos. Sobre todo a quienes especulan con la vivienda", indican.

Silvia Salazar, considera que “ese medio millón de euros bien se podría destinar a que toda la ciudad pueda desplazarse en transporte público sin coste alguno”. Las prioridades del Grupo Socialista, “están claras: cuidar a la mayoría con medidas realistas, sostenibles y con un claro enfoque social y ambiental. No cargamos más a las familias, sino que incentivamos el comportamiento responsable invirtiendo cada euro público en mejorar Huesca”.

En esa línea, también proponen la gratuidad de la zona azul los sábados por la mañana. Además, el viceportavoz, José María Romance critica que de aprobarse la propuesta del PP, desde que entraron a gobernar el incremento en las tasas que más afectan a los ciudadanos será casi de un 14%.

Desde Vox apuestan por una reducción del 25% en el IBI y en el impuesto de circulación. Su portavoz, José Luis Rubió, cree que las subidas desproporcionadas en agua y basuras no responden a ninguna necesidad real sino a una gestión ineficiente y opaca. Además, propone la congelación inmediata de las tasas deportivas.

El gobierno local valorará ahora las propuestas de la oposición tal y como ha señalado el concejal de Hacienda Ricardo Oliván, quien se ha mostrado sorprendido de que ni PSOE ni Vox hayan planteado medidas para el eliminar la plusvalía municipal. Las ordenanzas que son la base para la elaboración del presupuesto municipal del próximo ejercicio, se dictaminarán en la Comisión de Hacienda del día 24 y en esas misma fecha se debatirán en el pleno municipal.