El gobierno local del PP propone eliminar la plusvalía municipal

A partir del 1 de enero de 2026 los oscenses no tendrán que pagar la plusvalía municipal. Así se recoge en la propuesta de Ordenanzas Fiscales 2026 que el equipo de Gobierno ha presentado hoy en Comisión de Hacienda. La medida se aplicará a operaciones de venta, herencias, donaciones o permutas que incluyan terrenos exclusivamente o vinculados a viviendas, por el incremento del valor del terreno. Un impuesto de gran complejidad en su gestión y cuya recaudación ha disminuido con los años debido a la aplicación de normativas estatales. El concejal de Hacienda Ricardo Oliván ha señalado que su eliminación supondrá que las arcas municipales recauden unos 400.000 euros menos, cuya pérdida se compensará con proyectos para obras como las de calle Zaragoza, Alcoraz, del Parque... o la renaturalización del río Isuela, que se están negociando con el Gobierno de Aragón y con la optimización de recursos.

Por otra parte, suben las tasas de basura y agua, en un 2,7 y un 5% respectivamente, ya que por ley deben equipararse al coste real del servicio. Con dichos aumentos, ha explicado Oliván, quedará equiparada la tasa y el coste del servicio. También aumenta la tasa por uso de instalaciones deportivas un 2,7%. El resto de tasas (Actividad Económica, Veladores u ocupación de espacios públicos para andamios..., entre otros) quedarían congeladas. La propuesta incluye también mantener la tasa por estacionamiento en Zona Azul, ya que se pretende compensar con el aumento de plazas para cumplir con el contrato de la empresa concesionaria.

La propuesta de Ordenanzas Fiscales pretende "seguir reduciendo la presión fiscal", cumplir con la ley en aspectos como Agua y Basuras, equiparando la tasa con el coste de la prestación, y modificar las redacciones complejas para hacerlas entendibles. En este aspecto, las tasas de uso de instalaciones culturales incorporan al Colegio de Santiago con las mismas condiciones que el Salón Azul del Casino y se rebajan los precios para días consecutivos del salón de actos del Manuel Benito Moliner. Asimismo se catalogan las nuevas calles a efectos tributarios.

Para el concejal de Hacienda la reducción fiscal busca fomentar la actividad económica al tener los ciudadanos más renta disponible. Ahora serán los grupos de la oposición los que presenten sus propuestas en la Comisión de Hacienda del día 14, para dictaminarlas el día 24 y someterlas a votación en el pleno del día 24. Tras un mes de información pública para posibles alegaciones, las nuevas ordenanzas fiscales entrarán en vigor el 1 de enero de 2026 y serán la base para la elaboración del presupuesto municipal del próximo ejercicio.