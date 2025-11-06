VOLEIBOL

Protestas en Teruel por los partidos contra el Maccabi israelí

Los encuentros se disputarán a puerta cerrada en el Pabellón de Los Planos el martes y miércoles de la semana que viene.

Redacción

Teruel |

cartel protestas Palestina
Protestas en Teruel por los partidos contra el Maccabi israelí | Onda Cero

Varias plataformas antibelicistas han convocado movilizaciones en Teruel para protestar contra la celebración de los partidos que el Pamesa Teruel Voleibol y el Maccabi de Tel Aviv disputarán la semana que viene en el Pabellón de Los Planos dentro de la competición europea.

Su portavoz, Pablo Jorge Pinazo, asegura que "las protestas serán pacíficas y se centralizarán en unas concentraciones el martes y miércoles de la semana que viene ante las puertas del pabellón donde se van a disputar los partidos a puerta cerrada".

Los actos arrancarán este fin de semana con un ciclo de conferencias, a las que seguirá una manifestación que partirá el domingo al mediodía desde la Plaza del Torico "y que culminará en el Viaducto Viejo con una performance que simulará un bombardeo".

