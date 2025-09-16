VOLEIBOL

Teruel se prepara para recibir al Maccabi de Tel Aviv en Los Planos

Será el primer rival al que se enfrentarán los turolenses en su regreso a la Challenge Cup. Tanto el partido de ida como el de vuelta se disputarán en el Pabellón de Los Planos los días 11 y 12 de noviembre.

Redacción

Teruel |

VOLEIBOL
Teruel se prepara para recibir al Maccabi de Tel Aviv en Los Planos | Pamesa Voleibol Teruel

Las fuerzas de seguridad turolenses ya trabajan en el dispositivo de cara a los partidos de la competición europea que enfrentarán al Pamesa Voleibol Teruel con el Maccabi de Tel Aviv los días 11 y 12 de noviembre.

Tras un año de ausencia, el equipo naranja vuelve a la Challenge Cup y el primer rival al que se enfrentará en el Pabellón de los Planos será el equipo israelí. Tanto el partido de ida como el de vuelta se disputarán en la cancha turolense y desde el club ya han trasladado todos los pormenores de la cita a las autoridades para garantizar la seguridad ciudadana.

El subdelegado del Gobierno en Teruel, Enrique Gómez, ha explicado en Onda Cero que ya están analizando "el itinerario que seguirá el equipo israelí y los horarios de los partidos para evitar cualquier posible incidente".

Desde el Pamesa siguen a la espera de recibir instrucciones de la confederación europea. El presidente del club, Sergio Puerto, asumía resignado que "todos los equipos están en el bombo y es el rival que nos ha tocado, así es que facilitaremos toda la información que tengamos para que los partidos transcurran con normalidad".

PROGRAMAS
EMISORAS
NOTICIAS
SOBRE NOSOTROS

Descarga la app

Síguenos en

Copyright © Uniprex, S.A.U., C/ Fuerteventura 12 San Sebastián de los Reyes, 28703 Madrid

  • Logotipo Antena 3
  • Logotipo La Sexta
  • Logotipo Neox
  • Logotipo Nova
  • Logotipo Mega
  • Logotipo A3s
  • Logotipo Europa FM
  • Logotipo Melodía FM
  • Logotipo Atresplayer