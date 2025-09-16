Teruel se prepara para recibir al Maccabi de Tel Aviv en Los Planos

Las fuerzas de seguridad turolenses ya trabajan en el dispositivo de cara a los partidos de la competición europea que enfrentarán al Pamesa Voleibol Teruel con el Maccabi de Tel Aviv los días 11 y 12 de noviembre.

Tras un año de ausencia, el equipo naranja vuelve a la Challenge Cup y el primer rival al que se enfrentará en el Pabellón de los Planos será el equipo israelí. Tanto el partido de ida como el de vuelta se disputarán en la cancha turolense y desde el club ya han trasladado todos los pormenores de la cita a las autoridades para garantizar la seguridad ciudadana.

El subdelegado del Gobierno en Teruel, Enrique Gómez, ha explicado en Onda Cero que ya están analizando "el itinerario que seguirá el equipo israelí y los horarios de los partidos para evitar cualquier posible incidente".

Desde el Pamesa siguen a la espera de recibir instrucciones de la confederación europea. El presidente del club, Sergio Puerto, asumía resignado que "todos los equipos están en el bombo y es el rival que nos ha tocado, así es que facilitaremos toda la información que tengamos para que los partidos transcurran con normalidad".