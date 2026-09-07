El primer “Martes Negro” del curso reclama carreteras dignas en toda la provincia

Las plataformas y movimientos ciudadanos en defensa de unas carreteras dignas celebrarán este martes, 8 de septiembre, a las 19:30 horas, el primer “Martes Negro Provincial”, una movilización conjunta y simultánea que llevará a diferentes puntos de la provincia de Huesca una misma reivindicación: seguridad, inversiones y actuaciones urgentes en la red viaria altoaragonesa. Por primera vez, territorios afectados por el deterioro de distintas carreteras provinciales y autonómicas unirán sus voces en una acción coordinada. La iniciativa nace de la convicción de que el mal estado de estas vías no constituye una suma de problemas aislados, sino una grave deficiencia provincial que perjudica la seguridad, la movilidad, la actividad económica y el futuro de numerosos municipios.

Bajo el lema “Una provincia, diferentes carreteras, una reivindicación común”, el Martes Negro Provincial visibilizará la situación de la A-1239, A-130, A-131, A-129, A-125, A-2605, A-2609, A-2214 y la carretera del Valle de Vió, entre otras vías que soportan desde hace años firmes deteriorados, trazados inseguros, falta de mantenimiento y actuaciones permanentemente aplazadas.

Las plataformas denuncian que estas carreteras están fallando cada día a quienes viven y trabajan en el territorio. Agricultores, ganaderos, transportistas, trabajadores, familias, estudiantes, servicios sanitarios y de emergencia se ven obligados a circular por vías que no reúnen las condiciones de seguridad y calidad que merece la ciudadanía.

No se trata únicamente de asfalto. Se trata de seguridad, igualdad y futuro. El estado de las carreteras condiciona el acceso a los servicios públicos, dificulta la llegada de empresas, incrementa los costes de las actividades económicas y agrava la despoblación. Vivir en el medio rural no puede significar asumir un mayor riesgo cada vez que se toma la carretera.

La movilización pretende lanzar un mensaje firme y unitario a las administraciones competentes: la provincia de Huesca no acepta más retrasos, excusas ni promesas sin ejecutar. Las plataformas reclaman calendarios concretos, presupuestos suficientes y actuaciones inmediatas, comenzando por los tramos que presentan un mayor deterioro y peligrosidad.

El Martes Negro Provincial tendrá continuidad cada primer martes de mes, con concentraciones simultáneas en distintos territorios. La unidad alcanzada permitirá mantener una reivindicación sostenida hasta que las demandas ciudadanas obtengan compromisos reales y soluciones verificables.