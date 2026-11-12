Los presupuestos superan el trámite del debate a la totalidad

LEER MÁS Comienza la tramitación de los presupuestos autonómicos de 2027

El consejero de Hacienda, Roberto Bermúdez de Castro, destaca que la intención es reforzar los servicios públicos con partidas históricas para sanidad o educación. También pone en valor la política financiera con las rebajas fiscales propuestas, por ejemplo, la deducción del tramo autonómico del IRPF.

Un punto en el que discrepa la bancada socialista. Su portavoz, Óscar Galeano, critica que se impulse una política fiscal injusta que solo busca beneficiar a los más ricos y contentar a VOX. Bermúdez de Castro asegura que no pueden dar lecciones tras la política que implementó el Gobierno de Javier Lamban.

Desde Chunta Aragonesista también consideran que los presupuestos son una oportunidad perdida para reforzar los servicios públicos. Su portavoz, Verónica Villagrasa, critica que se ajusten a las inversiones extranjeras y a enriquecer a los que más tienen. Además, ha cargado en materia de vivienda por el incremento del precio de la VPO conforme al gobierno anterior, que impulsó 1.640 inmuebles con esta clasificación. Bermúdez de Castro la acusa de hipócrita, ya que incrementaron un 21% el precio del módulo cuando Chunta estaba al frente de esa dirección general.

La portavoz de Teruel Existe, Pilar Buj, lamenta la falta de presupuesto para dinamizar el medio rural y paliar la despoblación con los recortes en las líneas para la incorporación de jóvenes en el sector primario o los desvíos en el fondo de solidaridad energética. También lamenta las faltas de políticas destinadas a Teruel, por ejemplo, en el ámbito sanitario. Bermúdez de Castro asegura que el Gobierno trabaja por igual en todo el territorio y pone en valor todo lo conseguido por el Partido Popular en la provincia turolense.