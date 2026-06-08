El Plan Extraordinario de Impulso Provincial contempla inversiones en accesibilidad y eficiencia

La Diputación Provincial de Huesca ha presentado este lunes el nuevo Plan Extraordinario de Impulso Provincial, una convocatoria dotada con 20 millones que se aprobará en el pleno del próximo viernes y que contempla 12,8 millones a inversiones decididas por los ayuntamientos, así como otros 4 millones para caminos municipales. Pero además, la principal novedad de esta edición es la inversión en actuaciones de accesibilidad y eficiencia energética, a las que se destinarán 3,2 millones.

Entre las actuaciones subvencionables figuran la eliminación de barreras arquitectónicas, la adaptación de espacios y edificios públicos, la instalación de mobiliario urbano accesible, la renovación de sistemas de calefacción y climatización, mejoras de aislamiento, instalaciones de energías renovables o la modernización del alumbrado público. Estas inversiones permitirán financiar obras, equipamientos, adquisición de terrenos y también actuaciones vinculadas a la vivienda municipal, incluyendo la adquisición, rehabilitación o construcción de viviendas destinadas a favorecer el asentamiento de población y la atracción de nuevos habitantes.

El presidente de la Diputación Provincial de Huesca, Isaac Claver, ha destacado que se trata de “la mayor convocatoria extraordinaria impulsada por la institución provincial para apoyar a los ayuntamientos de la provincia”.

Tras su aprobación definitiva, la Diputación convocará de forma inmediata las ayudas correspondientes a la Línea 1. Además, adelantará el 100 % de la subvención una vez concretadas las actuaciones y simplificará los trámites administrativos, ya que inicialmente será suficiente una memoria descriptiva firmada por un técnico competente. Por su parte, la línea de caminos contará con convocatoria propia en septiembre y la Diputación está trabajando en nuevos criterios de reparto que tendrán en cuenta la realidad territorial de cada municipio y beneficiarán especialmente a aquellos con una mayor actividad agrícola y ganadera.