Las pinturas profanas regresarán al Monasterio de Sijena el 2 de diciembre. Así lo ha confirmado el director general de Cultura y Patrimonio Cultural del Gobierno de Aragón, Pedro Olloqui, antes de participar en la inauguración del XX Encuentro Nacional de Gestores de Patrimonio Mundial.

El cronograma marca el 17 de noviembre como fecha de inicio de los trabajos de desmontaje de las obras en la sala 17 del Monasterio Nacional de Arte de Cataluña (MNAC), con la supervisión de técnicos y representantes del Gobierno de Aragón. El proceso se realizará a puerta cerrada y se realizará en colaboración con técnicos del MNAC y la empresa adjudicataria, SIT.

Posteriormente se abrirán dos líneas de trabajo en paralelo, según ha indicado Olloqui. Por un lado, la consolidación de las microdesadherencias de las pinturas, que funcionará como prueba piloto de cómo se realizarán los trabajos en a Sala Capitular, y por otra parte, se fabricarán los embalajes especializados con unas espumas aislantes y unos componentes técnicos muy específicos para garantizar la seguridad en el traslado

La previsión es que el día 30 de noviembre finalicen estos trabajos de consolidación y fabricación de los embalajes, para que comience la última fase, que será el embalaje de las pinturas y su traslado al Monasterio de Sijena. De modo que se espera que las obras regresen a casa el 2 de diciembre y que los trabajos de desembalaje duren dos días, para que el día 4 comiencen los trabajos de restauración.