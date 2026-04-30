Pillado un conductor en Monreal que duplicaba la velocidad permitida

Los hechos ocurrieron en la carretera N-211, a la altura del término municipal de Monreal del Campo. Cuando los agentes pararon al conductor tras detectar el exceso de velocidad, apreciaron una clara sintomatología externa de encontrarse bajo la influencia de drogas tóxicas, estupefacientes o psicotrópicas por lo que procedieron a investigarle también por este hecho.

Las investigaciones se centran en la supuesta comisión de dos delitos contra la seguridad vial, que contemplan penas de prisión de tres a seis meses de prisión, multa de seis a doce meses o una pena de trabajos en beneficio de la comunidad de 31 a 90 días, además de la privación del derecho a conducir vehículos a motor y ciclomotores desde uno hasta cuatro años.

Las correspondientes diligencias han sido remitidas a la Sección Civil y de Instrucción del Tribunal de Instancia de Calamocha nº1.