Los pensionistas de CCOO rechazan la privatización

El Informe del Observatorio del Mayor de Comisiones Obreras incide en la importancia de las pensiones para confrontar las dificultades a las que se enfrentan las personas mayores, como la dependencia o la vivienda. Por ello, desde el sindicato insisten en blindar un sistema público y no caminar hacia una privatización con un posible cambio de gobierno el próximo 29N, tras la “declaración de intenciones” de partidos como PP y VOX.

En Aragón hay 291.000 personas que perciben una pensión, con una media de 1.590 euros. El secretario general de la Federación de Pensionistas, Juan Sepúlveda, explica que la bajada de la natalidad y el aumento de la esperanza de vida puede hacer que el sistema enfrente tensiones, mínimo, hasta 2050. Sin embargo, asegura que es garantista si se logra equilibrar ingresos y gastos. Advierte que desde el sindicato se opondrán a cualquier cambio.

DATOS DE DEPENDENCIA

Sobre dependencia, el Observatorio arroja que 9.590 personas permanecen en lista de espera para recibir una prestación efectiva de dependencia en Aragón, con un tiempo medio de espera de 109 días. Además, del total que perciben esa prestación, la mitad corresponden a cuidados familiares.

Por ello, desde CCOO defienden que la atención debe garantizarse mediante profesionales cualificados y servicios suficientes y de calidad. En este sentido también piden el refuerzo de las residencias públicas, que solo suponen el 30% en la comunidad.