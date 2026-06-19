Pedro Ruíz trae a Zaragoza su espectáculo autobiográfico 'Mi vida es una anécdota'

Pedro Ruíz convierte el patio de butacas en el salón de su casa para que el público se aproxime a su trayectoria como presentador, actor, director, músico y escritor. Desde sus éxitos televisivos de los 80 con 'Como Pedro por su casa' y 'Esta noche Pedro' o 'La noche abierta', que se emitió durante siete años; su faceta musical, componiendo para grandes artistas o sus apariciones en el cine, llegando a ser nominado a los Goya por 'Moros y Cristianos', desvela sin pudor momentos y anécdotas que configuran un espectáculo al que define como "un show memories".

Pedro Ruiz reivindica la empatía, la concordia y los valores desde la diversión, la música, la charla y el humor. El espectáculo se presenta como uno de sus montajes más sencillos, pero también como uno de los más personales, al mostrar que las anécdotas y situaciones que viven las personas famosas se parecen, en muchas ocasiones, a las de cualquier ciudadano.

Al final del espectáculo, Pedro Ruíz tira la cuarta pared ofrece al público la oportunidad de preguntarle por cualquier que consideren. Asegura que hasta el momento no se ha dejado sorprender por ninguna de las preguntas que le han formulado. "No me pueden sorprender de nada porque no tengo miedo a ninguna respuesta, no tengo nada que ocultar ni ningún socio que tenga empresas en Panamá o por ahí".