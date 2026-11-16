"Pajareando el Maestrazgo", la propuesta ornitológica para conocer la comarca

LEER MÁS Bird Watching en una de las mayores zonas naturales

El turismo ornitológico cada vez está más en auge y en Aragón se está trabajando por potenciar aquellas zonas en las que supone todo un revulsivo turístico, sobre todo, para desestacionalizar el turismo. Es el caso de la comarca del Maestrazgo para quienes, como explica la técnico de Turismo, Cristina Mallén, “nuestro territorio es una zona que agrupa muchos ecosistemas diferentes desde los cortados del río Guadalope a las altas parameras de la zona de Villarroya y Allepuz o las riberas de los ríos”.

Y en cada uno de esos ecosistemas habitan diferentes tipos de aves que “hemos querido poner en valor para darlos a conocer y para tratar de desestacionalizar el turismo en nuestra comarca, ya que el turista que viene a observar aves puede hacerlo prácticamente durante todo el año”, añade Mallén. Amantes de las aves, con más tiempo para disfrutar, visitan zonas tranquilas y tienen mucha sensibilidad medioambiental. Éste es el perfil de quienes disfrutan del turismo ornitológico, a lo que hay que añadir que “tienen mucho interés en conocer las zonas, y manejan unos horarios a veces intempestivos, ya que madrugan mucho para ir a observarlos a primeras horas”, asegura la técnico del Maestrazgo.

Pensando en este visitante, desde la comarca se ha potenciado el proyecto “Pajareando por el Maestrazgo” a través del Plan de Sostenibilidad Turística en Destino y consiste en la elaboración de seis rutas turísticas que descubren cada uno de los ecosistemas de la comarca, además de adecuar dos miradores, uno en la zona de Montoro de Mezquita donde se pueden ver muchas rapaces y otra en Bordón, donde hay un muladar y se pueden ver aves necrófagas que acuden a comer.

En la página web de Turismo del Maestrazgo se puede encontrar toda la información de este proyecto, así como las diferentes guías, e incluso se pueden descargar los folletos y una guía de aves que se ha elaborado desde el área de turismo de la comarca del Maestrazgo.