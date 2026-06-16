Once colegios aragoneses dispondrán de cocina en septiembre

LEER MÁS Un niño se encuentra un tornillo en las judías que comía en un comedor de Zaragoza

Una de estas cocinas se habilitará en el colegio Amar y Borbón de Zaragoza. la directora del centro, Ascensión Valenzuela, explica que contarán con una auxiliar de cocina y con 9 monitoras, aunque la cifra podría subir en función de la demanda. También los profesores podrán ir al comedor, evitando llevar comida de casa. La directora del colegio ha recalcado que, en términos de escolarización, tener cocina es un gran punto a favor para atraer alumnos.

En la provincia de Zaragoza, además del CEIP Josefa Amar y Borbón, se pondrán en marcha nuevas actuaciones en los colegios de Alfajarín –en este caso, las ejecuta el Ayuntamiento y posteriormente el Gobierno de Aragón dará el servicio–, Peñaflor de Gállego, Catalina de Aragón y Galo Ponte, además de Valdespartera I.

Por su parte, en la provincia de Huesca, será el CEIP Monzón 3 el que el próximo curso contará con cocina in situ, mientras que en la provincia de Teruel se impulsará una nueva cocina central en el colegio El Ensanche, desde la que se suministrará comida caliente a los centros Miguel Vallés y Pierres Vedel, de la capital turolense, así como al colegio de Cella.Además, se implantará una cocina in situ en el colegio de Monreal del Campo y los colegios de Calamocha y Alcorisa recibirán comida caliente desde los CRIE de estas dos localidades, que ya cuentan con instalaciones propias.

Climatización colegios

Un total de 282 centros educativos han contestado la encuesta remitida por el departamento de Educación para analizar la climatización en las aulas. En muchos colegios, en esta última parte del curso, alumnos y profesores sufren las altas temperaturas.

Educación quiere ejecutar un plan para solucionar ese problema que se arrastra desde hace años. La consejera, Carmen Susín, explica que el primer paso es la revisión de los sistemas eléctricos. En algunos centros, la instalación de pingüinos o ventiladores hace que salten los diferenciales porque no están preparados.