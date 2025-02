Un niño se encuentra un tornillo en las judías que comía en un comedor de Zaragoza

Desde la Plataforma COME PÚBLICA recuerdan que este tipo de incidentes no son algo aislado en los últimos años. Precisamente, unos días antes se producía un episodio similar en el colegio Puerta Sancho, donde aparecieron fragmentos de plástico en el puré; y el mes pasado hubo que retirar el primer plato de once colegios de la provincia porque el arroz con tomate del menú se encontraba en mal estado.

Las quejas ya no se centran únicamente en la mala calidad de la comida de los menús de línea fría que cada día sufren miles de pequeños en los comedores escolares, recuerda desde el AMPA del Hilarión Gimeno Jorge Martín, sino que se trata de la seguridad de los pequeños si llegan a ingerir un tornillo o un trozo de plástico, un punto de vista que comparte Ismael Tornos desde el AMPA del Colegio Puerta Sancho.

A juicio de las familias, este tipo de incidentes no se producirían si la comida se elaborase en el propio centro. Desde el Hilarión Gimeno señalan que cada día se da de comer a cuatrocientos alumnos, un número lo suficientemente significativo como para que el centro pueda contar con su propia cocina. Como mínimo, piden que el departamento apueste por la 'línea caliente', es decir, que los menús se elaboren el mismo día que se van a consumir en una instalación de proximidad desde la que después se haga el reparto a los centros.