Selección de envases

Obras para mejorar la eficiencia de la planta de reciclaje de envases de Huesca

La alcaldesa de Huesca ha visitado este viernes las obras de mejora de la planta de selección de envases del vertedero de Fornillos. Una actuación, financiada con fondos europeos, que permitirá modernizar la instalación y mejorar la eficiencia del reciclaje.

Redacción

Huesca |

Obras para mejorar la eficiencia de la planta de reciclaje de envases de Huesca
Obras para mejorar la eficiencia de la planta de reciclaje de envases de Huesca | Ayuntamiento Huesca

La alcaldesa de Huesca, Lorena Orduna, ha visitado las obras de mejora de la planta de selección de envases, una actuación impulsada por Grhusa que supone una inversión total de 6.600.000 euros, de los cuales 5,5 millones están financiados con fondos europeos. Durante la visita, junto al presidente del Consorcio Agrupación nº 1 de Huesca, José Miguel Veintemilla, ha podido comprobar el avance de los trabajos, que se encuentran ejecutados al 70% y se están desarrollando conforme a los plazos previstos, con finalización estimada el próximo 30 de abril.

Las obras consisten en la renovación y modernización de la instalación ubicada en el vertedero de Fornillos, en funcionamiento desde 2009 y situada en suelo urbano de Huesca, mediante la implantación de una nueva línea de clasificación más automatizada, que permitirá mejorar la eficiencia del proceso de selección de envases.

La planta, con una superficie de 2.350 metros cuadrados, contará con una capacidad de tratamiento de hasta cinco toneladas por hora e incorporará nuevos equipos como abrebolsas, tromel, sistemas de aspiración de film, separador de inducción, electroimán y una cascada de separadores ópticos, además de trojes y prensas para la gestión de los materiales. Asimismo, se prevé la adquisición de maquinaria auxiliar, como una pala cargadora y una carretilla, para facilitar el manejo de las balas.

En el proceso de tratamiento se separan distintas fracciones de materiales como PET, PEAD, envases tipo brik, aluminio, acero y mezclas de PSE y PP, lo que permite una selección más eficiente de los envases procedentes de la recogida selectiva. La planta recibe cada año más de seis millones de kilos de envases ligeros, y la nueva línea permitirá mejorar su tratamiento y capacidad operativa. El Consorcio Agrupación nº 1 de Huesca es una entidad administrativa integrada por el Ayuntamiento de Huesca, el Gobierno de Aragón y las comarcas del Alto Gállego, la Jacetania y la Hoya de Huesca. El 44,6% de los residuos que gestiona el consorcio procede de Huesca capital, de los cuales un 46,86% corresponde a envases.

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