Una nueva familia podrá instalarse en Latre gracias al Plan de Vivienda

LEER MÁS La Diputación Provincial de Huesca pone en marcha el Plan de Vivienda 2025

El ayuntamiento de Caldearenas, al que pertenece la pedanía de Latre, ha reformado una vivienda municipal con el objetivo de que se pueda instalar una nueva familia en el municipio. Para ello han contado con una aportación de 50.000 euros procedentes del Plan de Vivienda de la Diputación. Se trata de una vivienda unifamiliar de dos plantas que cuenta a su vez con un garaje-almacén adosado.

El presidente de la Diputación, Isaac Claver, visitaba Latre acompañado por su alcalde, Primitivo Grasa, donde ha podido conocer in situ esta actuación que ha permitido una rehabilitación integral del edificio cambiando la cubierta. También se ha mejorado el aislamiento y saneamiento de paredes, se ha cambiado toda la carpintería exterior y se ha pintado todo el interior. Además, se ha sustituido todo el mobiliario de la cocina.

Tras las obras, la vivienda está ya lista para ser habitada. El objetivo del ayuntamiento es realizar un alquiler social para que pueda llegar a vivir una nueva familia, a ser posible con hijos, que ayude así a mantener abierta la escuela del municipio que actualmente cuenta con ocho alumnos.

Recordar que el Plan de Vivienda de la Diputación Provincial de Huesca va a movilizar esta legislatura un total de ocho millones de euros (a razón de dos millones al año) con el objetivo de ayudar a los ayuntamiento a asentar población y promover la llegada de nuevos vecinos.