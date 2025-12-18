La nueva esclavitud, casi el 45% de las víctimas de trata proceden de Colombia

El 44,45% de las víctimas de trata en España proceden de Colombia. Se trata del primer país de procedencia de víctimas tanto de explotación sexual como laboral, en el último año las cifras han crecido exponencialmente al identificarse 1.972 personas de nacionalidad colombiana en situación de riesgo en contexto de prostitución y 1.509 en centros de trabajo de explotación laboral.

La trata de personas es una lacra social que continúa en alza, casi el 90% de las víctimas proceden de tres países: Colombia, Venezuela y Paraguay. Desde la Policía Nacional española y colombiana, junto con la asociación Amar Dragoste han lanzado la campaña “No nací para esto. Ninguna niña sueña con ser explotada”. Luis Mayandía es el comisario principal de la Policía Nacional y jefe de la Unidad Central contra la Trata de Seres Humanos de la UCRIF y explica que han querido poner el foco en las víctimas, en las personas.

Mayandía indica que, aunque se han centrado en esta campaña en Colombia, está abierta a las víctimas de trata en general porque “se trata de personas que están en situaciones de vulnerabilidad y son objetivo de organizaciones criminales porque tienen la necesidad de agarrarse a un clavo ardiendo cuando se habla de su supervivencia”. La mayoría de las víctimas son mujeres, aunque también hay casos de hombres.

Las organizaciones criminales, como indica el Comisario, utilizan herramientas psicológicas y tretas para convencerlas que van a salvarles la vida, que van a tener recursos suficientes y lo que hacen es engañarles con falsas promesas e incluso utilizando sistemas como lograr enamorar a quien necesita cariño. Hay ocasiones en las que las “victimas no saben que lo son porque les hacen creer que forman parte de la organización y resulta muy complicado conseguir sus testimonios para poder terminar con estas redes que han convertido la trata en un moderno sistema de esclavitud”.

Lo más complicado, como reconocía Luis Mayandía, es poder llegar a las víctimas porque ven a la policía como un enemigo por cómo funciona el sistema en sus países de origen, de ahí que “el papel de las ONGs especializadas en trata es fundamental porque consiguen acercarse a ellas y obtener su confianza para que la policía española podamos hacer nuestras investigaciones para terminar con estas situaciones. Nos abren la puerta para poder demostrarles que las vamos a atender, que hacemos nuestro su problema y que las entendemos sin juzgarlas”.

Campaña de ayuda

La Policía Nacional dispone de la línea telefónica 900 105 090 y del correo trata@policia.es, ambos operativos las 24 horas y atendidos por profesionales de la Brigada Central contra la Trata de Seres Humanos de la UCRIF, para denunciar estos delitos de forma anónima y confidencial.

La asociación Amar Dragoste ofrece atención permanente a mujeres en situación de prostitución o riesgo a través del teléfono +34 615 430 452, el correo contacto@amardragoste.org y su página web, donde desarrolla programas de acogida, apoyo psicológico, jurídico e inserción sociolaboral.