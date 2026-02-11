Las negociaciones entre PP y VOX podrían iniciarse en breve

En una entrevista en Antena 3, el candidato del PP y presidente del Gobierno autonómico en funciones, Jorge Azcón, ha señalado que quiere que esas negociaciones sean adultas y que ambas formaciones políticas se centren en los puntos que les unen. Azcón ha señalado que el peso de esas negociaciones lo llevará el líder de VOX. Santiago Abascal, aunque el responsable autonómico de esa formación política tendrá su papel. El candidato del PP señala que ahora VOX debe decidir que responsabilidades están dispuestos a asumir en un hipotético gobierno de coalición.

De momento, VOX no ha fijado ninguna exigencia. La vicepresidenta en funciones del Ejecutivo, Mar Vaquero, confía en que no haya imposiciones y que las peticiones se enmarquen dentro de la legalidad y las competencias autonómicas. Tampoco detalla si desde el Partido Popular hay líneas rojas para avanzar con ese acuerdo. Eso sí, asegura que mientras Jorge Azcón y el Partido Popular estén al frente de la comunidad, no habrá trasvase del Ebro.

La formación de Abascal podría integrarse en el Ejecutivo con Departamentos de peso y con presupuesto. El secretario general de VOX, Ignacio Garriga, cree que el PP de Aragón tiene una mayor voluntad de llegar a acuerdos que el de Extremadura.

Por otro lao, la Comisión Ejecutiva del Partido Aragonés se reunirá esta tarde para valorar los resultados de las elecciones autonómicas. Por primera vez en 43 años, esta formación política no ha conseguido representación en las Cortes. El PAR ha obtenido en estos comicios poco más de 8.000 votos, unos 6.000 menos que en 2023.