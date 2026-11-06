El Museo Goya incorpora a su colección trece tablas de Joaquín Sorolla

El Museo Goya de Fundación Ibercaja ha incorporado a su colección permanente 13 tablas del pintor Joaquín Sorolla donadas por un coleccionista privado. Esta colección incluye una caja de apuntes - en la que se incluye una de las tablas - usada por el pintor para pintar al aire libre, cuando ello se convirtió en tendencia a finales del siglo XIX y principios del XX.

Prácticamente un mes después de su reapertura, el centro museístico zaragozano enriquece su oferta al visitante con estos óleos del prolífico pintor valenciano. Se estima que Sorolla pintó unas 6.000 obras de las que 2.000 de ellas eran tablas como las que se muestran ahora en el Museo Goya. Marisa Oropesa, asesora artística, ha explicado que son cuadros de pequeño formato, “intimistas y deliciosos de color”, con improntas que “rayan la abstracción”. “Son de una belleza y de una sutileza fuera de lo común”, muestra del “genio” de Sorolla.

El director general de Fundación Ibercaja, José Luis Rodrigo, ha recordado que el propio pintor se refería a estas “tablitas como apuntes o notas de color” permiten descubrir al Sorolla “más libre y más cercano”. Además, la caja de apuntes, el estuche “todavía conserva las huellas de su trabajo y las manchas de pintura de aquellas jornadas frente al paisaje y la luz”. Tras exponer obras de Sorolla en una muestra temporal hace unos dos años, Rodrigo celebra que “la luz de Sorolla regresa al Museo Goya, pero esta vez para quedarse”.