La muestra 'Esencia' suma 10.000 visitas en Teruel

La exposición “Esencia. La mística de lo contemporáneo” ha recibido alrededor de 10.000 visitantes en el Museo de Arte Sacro de Teruel.

Junto a “Esencia”, la programación ha incluido en 2026 las muestras “La Peña”, “Firmamento”, “Cuerpos etéreos” y “Belleza y devoción en cada detalle”.

El balance de visitantes del resto de muestras se conocerá a final de año, aunque habitualmente se rondan los 30.000 visitantes anuales.

Así lo ha indicado su director, Pedro Luis Hernando, durante la firma del convenio con la Diputación Provincial de Teruel, que aporta 20.000 euros para financiar las cinco exposiciones organizadas por el museo durante 2026.