El movimiento Moratoria Digital pide más limitaciones a las pantallas para los menores

Entidades como Apaga y Veámonos, Adolescencia libre de Móviles, Movimiento OFF Aragón, Escuela Saludable de Ecologistas en Acción, o la plataforma Come Pública apoyan la acción impulsan esta iniciativa que pide a la Administración restricciones más ambiciosas que las que aplicará el Gobierno de Aragón en los colegios a partir del próximo curso.

El portavoz de Come Pública, Genaro Delgado, ha recordado que, como mínimo, se han de tener en cuenta las recomendaciones de uso de pantallas planteada por la Asociación Española de Pediatría. "Para edades de 0 a 6 años, cero exposición; de 7 a 12 años, no se debe alcanzar la hora diaria; y a partir de los 13 años, un máximo de dos horas al día", subraya. También pide que no tengan el primer dispositivo ni acceso a las redes sociales hasta los 16 años.

Los tiempos que marca la recomendación de los pediatras no deben ser exclusivamente para la actividad escolar, como recoge la nueva normativa autonómica, sino el tiempo absoluto. Por alguna razón, recuerdan en un comunicado, "las escuelas de élite a las que acuden los hijos de los dueños de las corporaciones digitales son totalmente analógicas".