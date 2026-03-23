Educación

El uso de pantallas en las aulas se regulará en el próximo curso

El Departamento de Educación ha publicado la orden que regula el uso de dispositivos digitales individuales en los colegios.

Onda Cero Aragón

Zaragoza |

El Departamento de Educación ha aprobado la orden que regula el uso de las pantallas
El Departamento de Educación ha aprobado la orden que regula el uso de las pantallas | Pixabay

Esta norma se aplicará progresivamente, a partir del próximo curso escolar para proteger la exposición prolongada a las pantallas que puede afectar al desarrollo cognitivo, emocional y físico de los alumnos. Esta regulación plantea un aprendizaje más analógico, reforzando el libro en papel, la escritura manual, el cálculo mental o la expresión oral.

En Infantil, el uso de los dispositivos se reduce a una hora lectiva a la semana y siempre bajo supervisión del dicente. De primero a cuarto de Primaria son dos horas semanales, cifra que se eleva a 4 horas en los dos últimos cursos de esta etapa educativa. En primero y segundo de Secundaria el límite es de 5 horas semanales y de 10 horas en los dos siguientes cursos. La consejera de Educación en funciones, Tomasa Hernández, señala que hay que buscar un equilibrio.

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La norma también especifica que pizarras digitales y otros dispositivos no individuales podrán seguir utilizándose siempre con finalidad pedagógica y didáctica. Finalmente, la orden prevé una moratoria para las licencias digitales ya adquiridas. En Primaria y ESO, podrán usarse hasta agotar su vigencia (máximo curso 2027/2028) y en Infantil, hasta un máximo del curso 2026/2027.Con el fin de fomentar la desconexión digital, la normativa recomienda además evitar que los alumnos realicen tareas académicas evaluables fuera del horario escolar utilizando dispositivos digitales.

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