Tomasa Hernández, consejera aragonesa de Educación: "Sin control ni supervisión educativa, las pantallas no aportan nada al aprendizaje"

Ya ha dado comienzo el curso escolar en Aragón, 153.638 escolares han regresado a las aulas en centros públicos aragoneses. De ellos 8.845 niños de tres años que van a saber ya lo que es ir al colegio, aunque son 281 niños menos que el curso anterior. Para la consejera de Educación del Gobierno de Aragón, Tomasa Hernández, no hay grandes novedades en este curso, pero si que habrá centros que estrenarán cambios, sobre todo en infraestructuras.

En los centros en los que se están cambiando las cocinas de línea fría a línea caliente se esperaba con expectativa comenzar el primer día con el nuevo servicio. Será a sí en nueve de los diez centros en los que se había proyectado. Otro de los temas que generaban incertidumbre venía por cubrir las plazas de profesorado. A pesar de que en este curso se va a contar con 400 nuevos profesores, todavía hay más de 100 plazas sin cubrir.

Ante esta situación, Tomasa Hernández ha asegurado que “es un problema generalizado en varias comunidades autónomas y nos hemos puesto en contacto con la ministra de Educación es quien tiene competencias para poder dar una solución”. Entre las medidas a adoptar, según la consejera está la de permitir a los profesores de 1º y 2º impartir determinadas asignaturas para las que hay más dificultad para encontrar profesorado, acelerar las habilitaciones para ejercer de docentes y temas como agilizar el sistema de acceso o los sistemas de oposición.

Novedades mirando a la tecnología

Además de los programas de refuerzo de las competencias de Matemáticas y comprensión lectora en 92 centros escolares de Aragón, en este curso la robótica va a llegar a las aulas con el programa Código Escuela 4.0. Para ello se está formando a los profesores para introducir la robótica en determinadas asignaturas para que “los alumnos puedan adquirir las competencias digitales sin riesgos externos”, asegura Hernández.

De cara al curso 2026-2027, desde el Gobierno de Aragón se apuesta por limitar el uso de dispositivos tecnológicos. La consejera de Educación hace referencia a cómo profesionales científicos y pedagogos están comenzando a poner en cuestión el uso abusivo de las pantallas individuales digitales. “Sin control ni supervisión educativa no aportan nada al aprendizaje y pueden tener efectos negativos” como la falta de concentración, de sociabilidad del alumnado y la falta de atención. Para Hernández, es esencial trabajar en un sistema híbrido en el que no se pierda de vista lo analógico para poder aprender destrezas, que las pantallas sean una herramienta y no el único medio de aprendizaje.