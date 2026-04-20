Movilización ante la futura sede del Museo de la Semana Santa de Zaragoza

Este edificio de la calle Santo Dominguito de Val, que albergó los antiguos graneros de la Ciudad en el siglo XVII, se convirtió en centro de educación para personas adultas en 1982, función que mantuvo hasta agosto de 2024, cuando se llevó a cabo su desalojo. Desde entonces, esta actividad docente se presta en el antiguo edificio de la Facultad de Educación de la calle San Juan Bosco.

Usuarios de este servicio educativo están convocados mañana a las 11,30 a una concentración para solicitar su regreso a unas instalaciones que acogían a más de mil personas, entre alumnos, profesores y participantes en las actividades que se desarrollan en el centro. "Nosotros no estamos en contra de que haya un Museo de la Semana Santa en Zaragoza; cualquier bien cultural es bienvenido", explica Carmen López, portavoz de los convocantes. "Lo que reivindicamos es que este edificio vuelva a ser lo que ha sido desde 1982, un centro educativo público para personas adultas ubicado en un barrio muy céntrico".

Temporalmente, la actividad que se llevaba a cabo en el CPEPA Concepción Arenal se ha trasladado a la tercera planta del edificio propiedad de la Universidad de Zaragoza que en su día fue Facultad de Educación. "Las cocinas de la FP de panadería y repostería están en la planta baja, pero el edificio no está acondicionado para este grado, que necesita de unas cocinas con unas características muy concretas, y nos tememos que pueda llegar desaparecer". Carmen López entiende que San Juan Bosco debe ser un edificio de transición, "pero no es definitivo para nosotros. Lo que queremos es volver al edificio donde estábamos".