BIENESTAR SOCIAL

Cerca de mil familias son atendidas por procesos de duelo y adicciones en Aragón

Los datos se han presentado en Teruel dentro del balance de los programas impulsados por el departamento de Bienestar Social. Las iniciativas, desarrolladas con Proyecto Hombre y Psicara, ofrecen acompañamiento psicológico a familias en situaciones de alta vulnerabilidad.

Redacción

Teruel |

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Cerca de mil familias son atendidas por procesos de duelo y adicciones en Aragón | Gobierno de Aragón

Un total de 559 familias fueron atendidas en 2025 por el servicio de apoyo a adicciones en Aragón, mientras que una veintena participan en grupos por suicidio y 15 en duelo perinatal.

Estos datos se han presentado en Teruel dentro del balance de los programas impulsados por el departamento de Bienestar Social. Las iniciativas, desarrolladas con Proyecto Hombre y Psicara, ofrecen acompañamiento psicológico a familias en situaciones de alta vulnerabilidad.

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La directora general de Familia, Eva Fortea, subraya la importancia de estos recursos "para prevenir que el sufrimiento se haga crónico y reforzar el papel de las familias, con el objetivo de que ninguna afronte sola estos procesos".

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