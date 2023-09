Las hermanas Labordeta abordan el proceso de duelo en un cortometraje

“Los armarios no se vacían solos” es el título del cortometraje que se está rodando en Zaragoza. Un corto que tiene a Ángela Labordeta como guionista, a Paula Labordeta como como directora y una de las actrices es Ana Labordeta. Un proyecto familiar para contar algo de lo que cuesta mucho hablar y es cómo pasar el duelo una vez que se ha perdido a un ser querido.

Paula Labordeta, explica cómo se cuenta la historia de una mujer que ha perdido a su marido y cómo su sobrina acude a vivir con ella mientras estudia un master. Las dos viven el duelo desde un punto de vista diferente y la sobrina ayuda a su tía a superar ese momento, a seguir adelante en uno de los momentos más duros de su vida.

El vaciar un armario, como indica Labordeta, es un momento muy difícil porque supone la ruptura física, el darte cuenta de que el ser querido no está y no volverá, aunque siempre te quedas algo. Ella lo hizo cuando falleció su padre, José Antonio Labordeta, y su abuela. Al final, el cortometraje cuenta y acerca un momento vital porque el que todo el mundo pasa. Un proceso que, para superarlo, se necesita la ayuda de familiares y amigos. Como dice Paula Labordeta, “no se puede hacer solo”.

No es la primera vez que Ángela y Paula Labordeta trabajan juntas en un proyecto cinematográfico, ya lo hicieron con “Labordeta, un hombre sin más” y califica esta experiencia, en la que también participa su hermana Ana, de excepcional, en la que se ha unido las locuras heredadas de su padre y el buen hacer de su madre.

Previsiblemente, “Los armarios no se vacían solos” podrá verse a finales de 2024.