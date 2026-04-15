2.500 escolares toman parques y plazas de Huesca en el Día del Juego en la Calle

Más de 2.500 escolares de 1º a 6º de primera de diferentes centros educativos de Huesca han salido hoy de las aulas para sumarse al Día del Juego en la Calle, una jornada dedicada a fomentar el juego libre, la convivencia y la participación infantil en el espacio público, enmarcada en el proyecto La Ciudad de las Niñas y los Niños.

De la mano del Campus de Huesca, durante toda la mañana se han desarrollado propuestas de juego en distintos puntos de la ciudad, entre ellos el parque Miguel Servet, parque Universidad, plaza Europa, plaza Navarra o plaza San Pedro, entre otros. Espacios donde se han habilitado zonas de juegos tradicionales y de juego libre, junto con propuestas dirigidas adaptadas a diferentes edades, con el apoyo de 270 estudiantes de la Facultad de Ciencias Humanas y de la Educación, así como voluntariado y alumnado de la Facultad de Ciencias de la Salud y del Deporte, además de 12 profesores implicados en la organización de la jornada. Además, el alumnado de 6º de Educación Primaria ha participado en una propuesta específica en el centro de la ciudad, que combinaba actividades de dinamización lúdica en la plaza San Pedro con una experiencia de música y literatura en la plaza Luis López Allué.

El Día del Juego en la Calle se plantea como una iniciativa para poner en valor el uso del espacio público por parte de la infancia y favorecer entornos urbanos más amables y accesibles para niños y niñas. La programación continúa por la tarde, de 17 a 19’30 horas, con una sesión abierta de juego en el centro de la ciudad dirigida a toda la ciudadanía.