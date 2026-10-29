Tragedia ferroviaria

Minuto de silencio en Huesca por las víctimas del accidente de Urda

Representantes de las diversas administraciones públicas y de los efectivos de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado han guardado un minuto de silencio en la plaza Cervantes a las puertas de la subdelegación.

Redacción

Huesca |

Minuto de silencio en la subdelegación de Huesca por las víctimas del accidente de urda
Minuto de silencio en la subdelegación de Huesca por las víctimas del accidente de urda | Onda Cero Huesca

El Alto Aragón se ha sumado al luto oficial tras el trágico accidente ferroviario ocurrido el miércoles en Urda (Toledo). Ayer por la tarde numerosos ayuntamientos de la provincia celebraron concentraciones silenciosas en memoria de las víctimas y este mediodía en la capital oscense se ha vuelto a guardar un minuto de silencio a las puertas de la Subdelegación del Gobierno de Huesca. Un acto encabezado por el subdelegado Carlos Campo en el que han participado representantes de las diversas administraciones públicas y de los efectivos de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado.

"Queremos trasladar nuestro cariño y solidaridad a las familias y amigos de las víctimas mortales, deseando una pronta recuperación a los heridos", ha manifestado el subdelegado. Asimismo, Campo ha puesto en valor el trabajo de los equipos de emergencia y ha agradecido, sobre todo, "a los servidores públicos y a los voluntarios que se volcaron desde un primer momento para solucionar o para hacer más llevadera esta tragedia".

Por último Campo ha confirmado que las autoridades competentes no tienen constancia, por el momento, de que se encuentren ciudadanos aragoneses entre los afectados por el siniestro.

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