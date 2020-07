El ministro de Sanidad no descarta reactivar el estado de alarma en Aragón y Cataluña

Si somos responsables y los contagios empiezan a moderarse, las restricciones podrían quedarse como están, no ir más allá. Pero si ocurre lo contrario y continúa la transmisión comunitaria del virus, el ministro de Sanidad, Salvador Illa, no descarta reactivar el estado de alarma en una parte del país, en concreto en Aragón y Cataluña, donde los brotes son más preocupantes.

Después de que los contagios se multiplicaran en Zaragoza y su área de influencia y Huesca, el Gobierno de Aragón decretó la fase 2 flexibilizada, un estado que también se ha ordenado para la localidad de Barbastro. El Departamento de Sanidad no ha prohibido los desplazamiento, apela a la responsabilidad ciudadana para evitar que la situación vaya a peor.

Por el momento, el director general de Salud Pública de Aragón, Francisco Falo, cree que esa recomendación es suficiente y confía en que la ciudadanía no va a entrar y salir de la ciudad de Zaragoza o de sus zonas de influencia si no es necesario. Así lo ha dicho en el programa Más de Uno, de Onda Cero, donde ha informado de que no se tendrán que adoptar medidas más drásticas si la epidemia se controla de esta forma.

Esto significa que, por ahora, no se contempla confinar Zaragoza. La consejera de Sanidad, Sira Repollés también cree que, si una gran mayoría de los ciudadanos cumple las recomendaciones, podría llegar a controlarse la transmisión comunitaria. En este sentido, niega que el Gobierno tenga planeado un confinamiento para la próxima semana. Al contrario, reconoce que ese tipo de decisiones se van a ir tomando sobre la marcha y ni ellos mismos pueden saber hoy lo que decretarán mañana.

Además, Repollés defiende que están actuando con absoluta transparencia y asegura que, aunque se trate de competencias autonómicas, todas las decisiones las están acordando con el Gobierno de España.

Para decretar, por ejemplo, el confinamiento de Zaragoza, el Gobierno necesitaría contar con una autorización judicial, ya que la movilidad de los ciudadanos es un derecho fundamental. De momento, el ministro Salvador Illa ha afirmado en Onda Cero que las medidas tomadas por el Ejecutivo aragonés son las apropiadas en el contexto actual.

En cualquier caso, la Policía y la Guardia Civil ya han empezado a controlar las entradas y salidas de Zaragoza capital y su área metropolitana. Dado que no existe ninguna obligación, solo recomendaciones, no van a imponer multas. No obstante, profesionales e instituciones apelan a la responsabilidad individual en estos momentos, tanto en los desplazamientos como en la celebración de reuniones familiares o con amigos. Por eso, la Policía también ha reforzado los controles de este fin de semana para impedir botellones y aglomeraciones.