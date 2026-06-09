Más de 400 escolares participan en Huesca en el mercado de cooperativas "Aprendiendo a emprender"

Un total de 423 escolares de 5º y 6º de Primaria de 8 colegios de Huesca y provincia han creado 19 cooperativas con las que este martes han participado en el Mercado de Cooperativas Escolares celebrado esta mañana en la Plaza Concepción Arenal de la capital altoaragonesa. Con esta jornada, Fundación Ibercaja pone el broche final a la XVI edición de su programa “Aprendiendo a emprender”.

Esta iniciativa forma parte de los programas educativos del departamento de Educación del Gobierno de Aragón y tiene como objetivo fomentar entre los alumnos el espíritu emprendedor trabajando en equipo, el liderazgo, la iniciativa, la resolución de problemas, así como la creatividad, siempre con la ayuda del profesorado. Los alumnos del programa han participado esta mañana en el Mercadillo de cooperativas donde han ofrecido en los puestos los productos artesanales que han diseñado y creado a lo largo del curso escolar.

La apertura del acto oficial ha contado con la intervención de Lorena Orduna, alcaldesa de Huesca; José Luis Ferrando, director general de Política Educativa, y Alberto Pérez, responsable de Empleabilidad de Fundación Ibercaja. El acto ha finalizado con la entrega de diplomas a los ganadores del concurso de Marca y logotipo, Cartel y folleto, Videoclip, Producto Sostenible y mejor stand del mercadillo. El premio de logotipo y marca ha sido para el colegio Escuelas Pías Escolapios de Jaca con su cooperativa “Ecofriends Jaca”. El ganador al mejor cartel ha sido para el colegio Santa Ana de Monzón con su cooperativa “Bolsicuerdas”. En el concurso de mejor vídeo, el primer premio ha sido para el colegio Virgen del Romeral de Binéfar con su cooperativa “Xafer World”. En la categoría de producto sostenible, el ganador ha sido el colegio Santa Ana de Fraga con sus cooperativas “Imaginación x24” y “The Revolution Kings”. Y finalmente, en el concurso al mejor blog, el ganador ha sido el colegio San Viator de Huesca con su cooperativa “Dreamland Store”. El ganador al mejor stand ha sido el colegio Sancho Ramírez de Huesca con su cooperativa “La Tribu”.

“Aprendiendo a Emprender” es un proyecto educativo impulsado por Fundación Ibercaja para escolares de 5º y 6ª de Primaria en el que desde el año 2010 han participado más de 35.000 alumnos de 727 colegios, que han creado y gestionado 1.611 cooperativas. Con la creación y gestión de su propia empresa durante el curso, el alumnado de 10 y 11 años conoce y vive el mundo emprendedor desde la escuela, fomentando su creatividad, su autonomía e iniciativa personal entre otras competencias. Los escolares crean la empresa, redactan sus estatutos, aportan el capital social, eligen los diferentes cargos y reparten responsabilidades. También participan en talleres de publicidad, vídeo y tecnología impartidos por profesionales expertos. Abren la cuenta de su empresa en una oficina de Ibercaja y aprenden la función que una institución financiera juega en el tejido social. Crean una marca y un logotipo que les ayuda a sentirse identificados en un proyecto común y elaboran un folleto publicitario y un videoclip. Realizan un estudio de mercado de forma colaborativa, para valorar y decidir el producto o servicio que puede dar respuesta a las necesidades de su entorno. Visitan una empresa para conocer el funcionamiento y las claves de su organización interna, acercando al alumnado al mundo empresarial de forma natural.