Laia Costa, dispuesta a "gozar" del Festival de Cine y del Premio Carlos Saura

LEER MÁS Laia Costa, premio Ciudad de Huesca Carlos Saura del 54 Festival de Cine

Este viernes levanta el telón la 54º edición del Festival Internacional de Cine de Huesca. A las 21 horas se celebrará la gala inaugural en el Teatro Olimpia donde se entregarán los Premios Ciudad de Huesca Carlos Saura a la actriz Laia Costa y el Premio Pepe Escriche a la cinemateca Portuguesa.

La actriz catalana ya está en Huesca donde esta mañana ha realizado el tradicional posado junto a su retrato en el que ha firmado con la dedicatoria “Con el festival en el latido”. Costa ha manifestado estar muy contenta por recibir un premio que quiere “gozar” y que además lleva el nombre de un referente como Carlos Saura.

También ha relatado que se emocionó mucho cuando le comunicaron el premio. No solo por el reconocimiento a su carrera, sino por su vínculo personal. “Mi padre es del Pirineo aragonés, he pasado muchos veranos aquí”. Confiesa que una vez que indagó sobre el Festival de Huesca se sintió “extremadamente abrumada”. Me parece un festival con una solera, con una historia, con una calidad, con una exquisitez en la programación y en el cuidado desde lo internacional y lo local. Además, solamente viendo los compañeros y compañeros que han recibido homenajes en este festival, me tiemblan un poco las piernas”, ha indicado.

Recibir un galardón con el nombre de Saura le recuerda a los inicios de su carrera, con su primera película “Victoria”, un plano secuencia de 140 minutos, por las semejanzas que establece con “Deprisa deprisa”, del director oscense. Afirma que se encuentra en un momento de su carrera en el que quiere descubrir más el gozo, el disfrute, el placer sin sentir culpa. “Tengo la sospecha de que Carlos Saura era un gran disfrutón de la vida. Siento que él podía jugar de verdad en todos los sentidos, dentro y fuera de la creación. Y eso a nivel personal, que a mí es lo que más me mueve, me inspira muchísimo, así que se juntan muchas cosas que a nivel emocional hacen que este premio sea muy especial”.

Laia Costa recibirá esta tarde el premio Ciudad de Huesca Carlos Saura de manos de Anna Saura y Eulalia Ramón, hija y viuda del ilustre realizador altoaragonés, en la gala inaugural del certamen en el Teatro Olimpia, en la que además, presentarán el documental “Ese niño de la fotografía. Carlos Saura”.

El sábado será cuando arranque oficialmente el concurso de cortometrajes, en él compiten 77 producciones de 26 cinematografías y se podrán ver en dos sesiones diarias gratuitas (17:00h y 19:00h)