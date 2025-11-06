El juzgado requiere al MNAC la documentación solicitada por Aragón sobre las pinturas de Sijena

LEER MÁS Los técnicos aragoneses alertan de humedades, suciedad e incluso colillas en las pinturas de Sijena depositadas en el MNAC

El Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 2 de Huesca ha requerido al Museo Nacional de Arte de Cataluña (MNAC) que entregue a Aragón la documentación solicitada sobre las pinturas murales de Sijena, y que no han aportado aún. Para ello, les otorga un plazo de quince días, dado que la juez considera “útil y pertinente a los fines de la presente ejecución” que la comunidad disponga de los documentos que había reclamado al museo. El director general de Cultura del Gobierno de Aragón, Pedro Olloqui, ha observado que con esta nueva resolución “el Estado de Derecho, a través de los tribunales de justicia, está desplegando toda su fuerza para garantizar el desarrollo de los derechos culturales de los aragoneses”. El juzgado recuerda al MNAC que “debe cumplir las resoluciones judiciales y comprometerse con la vuelta de las pinturas”.

En ese retorno de las obras al Monasterio de Sijena hay obligaciones que se deben cumplir, como la entrega de la documentación solicitada por Aragón, por lo que esta resolución “es una nueva decisión que avala la necesidad de que el MNAC coopere en el cumplimiento de la sentencia”. El Gobierno de Aragón solicitó al MNAC documentación tanto escrita como gráfica de las inspecciones periódicas realizadas a las pinturas de la sala capitular (16) y a las pinturas profanas (sala 17) desde su ingreso en el MNAC. “Dada la supuesta extrema fragilidad de estos conjuntos (especialmente del primero), se entiende que se habrá realizado un seguimiento continuo de sus áreas más frágiles, en el que se habrá registrado la evolución de sus patologías más preocupantes”, se indicó en el escrito por el que se solicitó la documentación.

En este sentido, se apuntó que en la documentación entregada al juzgado por el MNAC el 8 de septiembre de 2025 se afirma que los equipos del museo realizan inspecciones de la superficie y examinan el interior con regularidad, por lo que se pide que se entregue esa información. Asimismo, se reclamó la documentación escrita y gráfica referida a incidencias de cualquier tipo que hayan podido suceder relacionadas con los dos conjuntos pictóricos desde su ingreso en el MNAC, como el hallazgo de dos plafones del intradós almacenados fuera de la que debería ser su ubicación; el historial de cambios, reubicación y/o incorporación de fragmentos a los conjuntos expuestos; hallazgos de excrementos de paloma, afecciones por filtración de agua, lesiones accidentales.

También la documentación tanto escrita como gráfica de todas las intervenciones acometidas a lo largo de los años, sea cual sea su envergadura (patinado parcial de las reintegraciones de Gudiol en la década de los 80; aseado, retoques y recreaciones de las lagunas reintegradas por Gudiol con motivo de su pérdida por los desmontajes de los retratos del intradós, las eventuales filtraciones y/o su envejecimiento progresivo; retoques cromáticos ocasionales en deterioros o desprendimientos puntuales, refuerzos estructurales de las enjutas en 1995, modificación de apoyos en los arranques), así como posibles tratamientos puntuales de adhesión o consolidación que se hayan llevado a cabo en los dos conjuntos pictóricos desde su ingreso en el MNAC, especificando la naturaleza de los materiales empleados.

En otro orden de cosas, el director general de Cultura se ha referido a la celebración de actividades culturales o conciertos en el MNAC, para considerar que es “lógico” que el museo quiera celebrar eventos culturales en sus instalaciones, “pero también sería lógico que si el estado de las pinturas murales de Sijena es de la fragilidad que defiende el MNAC, no se produjeran esos eventos porque podrían afectar a las obras”. “Es lo que pasa con conjuntos importantísimos sometidos a medidas de protección extrema como las pinturas de la Cueva de Altamira o la Última Cena de Leonardo Da Vinci en Milán. Las condiciones que estos conjuntos tienen de protección son extremas, mucho más severas que las que el MNAC tiene con las pinturas”, ha manifestado. En su opinión, “esto significa que la situación de las pinturas es mucho menos grave de la que defiende la dirección del museo, y es así por su voluntad de generar confusión para dificultar el cumplimiento de la sentencia”, ha dicho, para exigir de nuevo que se cumplan las resoluciones judiciales y el regreso de las pinturas al Monasterio de Sijena.