Juan Manuel Ramón: "tenemos que limitar nuestra vida social, nos jugamos el verano"

Preocupación en Jaca por el aumento continuado de casos de coronavirus. Afortunadamente los mayores no se están viendo afectados por esa transmisión gracias a la vacuna sin embargo, Juan Manuel Ramón, reconoce que la preocupación ahora se centra en los jóvenes y no tan jóvenes que no están tan concienciados.

Ante esta mala situación y, al margen de las decisiones que pueda tomar sanidad, el alcalde pide a los vecinos y vecinas de Jaca que limiten al máximo la vida social y eviten cualquier contacto que no sea imprescindible. Alerta de que Jaca está en una situación similar a la vivida antes de la ola del pasado mes de octubre.

Este jueves, el Ayuntamiento de Jaca mantendrá una reunión para valorar si adoptan o no medidas de carácter municipal para frenar los contagios aunque, como señala el alcalde, con estas cifras las medidas deberán revisarse cada día. Datos muy malos, con 52 casos notificados en la última semana y 71 en los últimos 14 días, a poco más de una semana del Primer Viernes de Mayo. Obviamente no hay celebraciones oficiales y Juan Manuel Ramón ha pedido encarecidamente que tampoco las haya a nivel privado.

El mismo ha reconocido que ya hay vecinos que han pedido confinar el municipio pero él insiste en que la decisión no corresponde al Ayuntamiento sino a la consejería de Sanidad.

Últimos casos

En las últimas 24 horas, la provincia de Huesca ha sumado 50 nuevos contagios, no se han producido fallecidos y 44 pacientes han sido dados de alta. A los 19 registrados en la zona básica de salud de Jaca hay que sumar los 10 de Monzón Urbana. A partir de allí, Monzón rural y Sabiñánigo han notificado tres positivos, los mismos que la capital oscense con 2 casos en Santo Grial y 1 en el Perpetuo de Socorro. Graus, Ayerbe, Berbegal, Fraga han sumado dos positivos y 1 caso ha reportado Huesca rural, Binéfar, Barbastro y Aínsa.