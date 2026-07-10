El indie rock llega este fin de semana a Pirineos Sur de la mano de Suede y Los Planetas

LEER MÁS Rufus Wainwright y José González abren esta noche Pirineos Sur,

Pirineos Sur 2026 arrancó con dos de las grandes estrellas internacionales de esta edición: José González y Rufus Wainwright. Ambos artistas, aún con propuestas muy diferentes, firmaron una noche cargada de belleza, gracias a las sutiles y delicadas pero enormes canciones de sus repertorios, compartidas en formatos íntimos y de enorme emoción. Y esto no es más que el comienzo de un fin de semana en el que se subirán al escenario flotante nombres tan importantes como Suede, Nacho Vegas, Los Planetas, Christina Rosenvinge, Bomba Estéreo y Álex Serra & Totidub.

Este primer fin de semana volverá a demostrar la amplitud estética del festival. Esta noche 10 de julio será el turno de uno de los grupos más intensos del britpop, Suede. La banda capitaneada por el incombustible Brett Anderson vendrá a Lanuza a presentar su último y potente disco, Antidepressants. Esta noche también se estrena en Pirineos Sur Nacho Vegas, probablemente el cantautor más importante del panorama nacional. Y viene con uno de sus discos más inspiradores: Vidas semipreciosas.

Mañana sábado 11 de julio llegará uno de los momentos clave de esta edición con Los Planetas, referentes indiscutibles del indie en español, que regresan a los escenarios tras la gira aniversario de “Super 8” para reivindicar himnos como Un buen día o Segundo premio, en una noche de guitarras poderosas y distorsionadas. Junto a ellos, Christina Rosenvinge aportará su inconfundible trayectoria, transitando con naturalidad entre el pop y el rock más vanguardista. Por último, el domingo 12, Bomba Estéreo pondrá el cierre con su poderosa mezcla de electrónica, mientras que el artista barcelonés Alex Serra mostrará su universo musical a partir de un recorrido vital y sonoro marcado por la exploración y el mestizaje.

Salvo los días de sold out (16, 18 y 23 de julio), las entradas de los conciertos siguen disponibles en la web oficial del festival www.pirineos-sur.es e incluyen las fiestas post-concierto. Los tickets para asistir exclusivamente a estas sesiones dj pueden adquirirse en la web y en la taquilla por un importe de 12 euros con consumición incluida.