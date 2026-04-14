Huesca contará con dos puntos limpios de proximidad en la ciudad

El Ayuntamiento de Huesca ha adjudicado el contrato para la instalación de dos puntos limpios de proximidad en la ciudad por algo más de 31.600 euros. Se trata de instalaciones de pequeño formato ubicadas en la vía pública para la recogida de residuos domésticos, incluidos residuos peligrosos y no peligrosos de tamaño medio generados en el hogar.

Cada uno de ellos podrá albergar un mínimo de diez fracciones de residuos, con contenedores interiores de distintas capacidades (240 y 120 litros) y sistemas de depósito adaptados a cada tipo de residuo. Este tipo de puntos limpios están diseñadas para poder utilizarse las 24 horas del día, permitiendo el depósito de residuos como pilas y baterías, aerosoles, pequeños electrodomésticos, bombillas, cápsulas de café o envases de pinturas y disolventes.

La adjudicación incluye además un tercer juego de cubos de recambio y un diseño modular que permitirá ampliar en el futuro el número de residuos a recoger. El objetivo es avanzar en la implantación de este sistema hasta alcanzar aproximadamente una decena de mini puntos limpios en la ciudad, de forma que cada uno de ellos dé servicio a un radio cercano a los 250 metros. La ubicación concreta se determinará en los próximos días.