Los hosteleros conocen las ventajas de la IA para mejorar la gestión de sus alojamientos

Dentro del programa de talleres 'Huesca, la Magia de la Hospitalidad', la Asociación de Empresarios de Hostelería y Turismo de la provincia de Huesca ha celebrado hoy una jornada específica sobre inteligencia artificial para trasladar a sus socios las posibilidades que ofrece este avance tecnológico y cómo pueden beneficiarse los alojamientos de la provincia en su día a día.

Desde la Asociación de Empresarios de Hostelería y Turismo de Huesca, su presidente Javier Más destaca que el objetivo es que los profesionales del sector puedan comprender qué está cambiando, qué oportunidades tienen ya a su alcance y cómo prepararse.

Por su parte, Álvaro Carrillo de Albornoz, director general del Instituto Tecnológico Hotelero, ha explicado que hasta ahora los clientes recurrían a buscadores para encontrar alojamiento, pero ahora lo más utilizado son las herramientas de IA. "Cambia nuestra forma de elegir destino para un viaje y los alojamientos oscenses quieren estar preparados para ese nuevo escenario. Por eso uno de los retos es que los establecimientos pongan a disposición de estos sistemas información concreta y adecuada sobre sus servicios", ha explicado.

Alejandro Sánchez de la consultora y desarrolladora de software Evening AI, subrayaba que se trata de abrir los ojos a los empresarios del sector para que sean conscientes de las posibilidades que puede traer esta tecnología a la industria de hostelería y cómo puede ayudarles en sus operaciones diarias. Sánchez ha explicado cómo aplicar la IA a cuestiones com la gestión de reservas, la gestión de reseñas, marketing, mejorar publicaciones o la imagen del establecimiento a través de la IA, mejorar su conectividad y simplificar procesos habituales de gestión de clientes y de personal de los alojamientos. Para incorporar esas tecnologías plantea desarrollar soluciones propias, recurrir a herramientas disponibles en el mercado o apostar por desarrollos personalizados realizados por empresas o profesionales especializados.

La jornada ha profundizado sobre cómo organizar la información para mejorar los propios procesos internos de los alojamientos. También ha servido para poner sobre la mesa una cuestión especialmente relevante en el sector hotelero: hasta dónde debe llegar la automatización y qué papel mantiene el trato personal.