"Un gesto pequeño impulsar la investigación, mejora la atención y genera esperanza"

La Asociación Española contra el Cáncer celebra hoy en Huesca el día de la cuestación bajo el lema ‘Cuando paras, nos movemos contra el cáncer’ con el objetivo de alcanzar el 70% de supervivencia en cáncer en 2030 y reforzar la atención integral a las personas afectadas por la enfermedad y sus familias. El pasado año se diagnosticaron en el Alto Aragón 1.300 nuevos casos y fallecieron 300 personas, ha indicado José Manuel Ramón y Cajal, presidente de AECC Huesca.

Ramón y Cajal subraya que un gesto pequeño, activa un movimiento colectivo capaz de impulsar la investigación, mejorar la atención y generar esperanza. "La logopedia, fisioterapia, el apoyo psicológico e incluso económico... son muchas las aportaciones de AECC a los pacientes con cáncer que pueden obtener estos servicios de manera gratuita simplemente llamando a la puerta de la asociación en Huesca".

El cáncer continúa siendo el problema sociosanitario más importante del mundo, ya que 1 de cada 2 hombres y 1 de cada 3 mujeres lo padecerán a lo largo de su vida. En la provincia de Huesca se han instalado, más de 20 mesas, 17 en la capital oscense y el resto en Barbastro y Monzón. Se puede realizar donativos a través de huchas físicas, TPV o bizum, a través de dispositivos móviles. Más de 80 voluntarios salen hoy a la calle para colaborar con esta iniciativa. "Esto es una asociación de voluntarios guiada por profesionales. Tenemos voluntarios de todo tipo que desempeñan un papel fundamental durante todo el año", ha señalado Ramón y Cajal, quien ha recordado que en la cuestación del año pasado en la provincia se recaudaron 216.000 euros y en la capital oscense unos 10.000 euros.

Finalmente, Ramón y Cajal también se ha referido a la falta de especialistas de oncología a nivel estatal aunque "por el momento la ratio en Aragón es suficiente". También ha destacado "los beneficios que ha supuesto la instalación de la radioterapia en el hospital San Jorge, al mejorar las condiciones para multitud de los pacientes oncológicos de la provincia en tratamiento".