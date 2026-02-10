FIMA 2026 arranca con el foco puesto en la tecnología

LEER MÁS La Agricultura 4.0 ya es una realidad con la tecnología dron

La Feria Internacional de Maquinaria Agrícola, FIMA 2026, ha arrancado en Zaragoza con la presencia del Rey Felipe VI, que ha recorrido los nueve pabellones y los 88.400 metros cuadrados de superficie de este certamen. Esta edición, la número 44, cuenta con 1.261 marcas de 35 países, de ellas 117 son aragonesas. En esta ocasión se pone el foco principalmente en la tecnología y la innovación.

Precisamente, una de las novedades este año es FIMA TECH, que se ubica en el pabellón 9, y crea un mini ecosistema tecnológico para impulsar la transformación tecnológica del sector. También mantiene FIMA Conecta, para crear sinergias entre empresas y jóvenes para así fomentar la captación de talento y el relevo generacional.

El presidente de Feria de Zaragoza, Jorge Villarroya, considera que esta edición llega en un momento “clave” para el sector, que debe enfrentar desafíos como el cambio climático, la modernización, la competitividad o la proliferación de acuerdos como Mercosur o el que se ha impulsado con India.

GRAN AMBIENTE EN ESTE PRIMER DÍA

Los pasillos de Feria de Zaragoza se han ido llenando a medida que avanzaba la jornada con visitantes que repetían o que era la primera vez que visitaban FIMA y que han quedado sorprendidos. El pabellón de la maquinaria con los tractores es "el rey", pero los asistentes también buscan “productos o soluciones concretas” para sus explotaciones.

Desde las empresas coinciden en que la innovación ha ganado peso en los últimos años. Por ejemplo, desde la compañía vasca FEDE fabrican piezas para componentes de aperos desde hace 100 años, para sembrar y labrar la tierra. Exportan a más de 80 países con su marca Bellota.

En su stand están mostrando las últimas novedades. Arantxa Iceta, su responsable de marketing, incide en que sus investigaciones se centran en que las piezas “puedan ser más resistentes y aguanten más con el paso del tiempo”.