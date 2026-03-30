La Fiesta de la Salud celebra la puesta en marcha del nuevo ambulatorio Ramón y Cajal en Huesca

LEER MÁS Azcón destaca la eficiencia y sostenibilidad del nuevo centro de Salud Ramón y Cajal en Huesca

El Consejo de Salud de la Zona básica de salud 'Ramón y Cajal' de Huesca, en colaboración con el Grupo de salud comunitaria y el Ayuntamiento de huesca, ha organizado la Fiesta de la salud, que se desarrollará en la plaza de las Culturas, este martes 31 de marzo. Paseos saludables, mesas informativas y diversas actividades, como actuación de distintos coros o actos infantiles, conforman el programa que ha diseñado el grupo de salud comunitaria del Consejo de Salud y que este año es una forma también de celebrar la puesta en funcionamiento del nuevo centro de salud Ramón y Cajal, largamente demandada por usuarios y profesionales.

El objetivo de esta fiesta es promover el bienestar, los hábitos saludables y la convivencia entre vecinos y vecinas, todo ello bajo el lema 'La salud nos une'. La fiesta se desarrollará de 10,00 a 14,00 horas en la plaza de las Culturas junto al Centro de Salud Ramón y Cajal. Dentro de las actividades del grupo de salud comunitaria, se realizarán talleres centrados en la prevención de enfermedades y hábitos saludables, incluyendo sesiones para niños y personas mayores sobre nutrición y ejercicio físico. También se llevará a cabo un 'Paseo saludable' alrededor de las 10:10 o 10:15 horas, liderado por Puri Broto, que recorrerá el barrio del Perpetuo Socorro mostrando grafitis y murales, y contando un poco de historia.

De 11:00 a 12:00 horas, amenizarán la jornada el Coro de la Universidad Ciudadana, la Coral Lorca Melódica y el 'Coro de voces de la alegría' del Hogar de Personas Mayores del IASS. Además, estarán presentes los niños de la ludoteca del barrio, que harán actividades y juegos.

Por otra parte, el grupo de comunitaria del centro de salud realizará una actividad de 'mapeo de activos', preguntando a los asistentes qué lugares o elementos de la zona básica de salud les aportan bienestar o salud, para que los marquen en mapas de Huesca.