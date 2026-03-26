Azcón destaca la eficiencia y sostenibilidad del nuevo centro de Salud Ramón y Cajal en Huesca

LEER MÁS Huesca estrena el nuevo centro de salud Ramón y Cajal

El presidente del Gobierno de Aragón en funciones, Jorge Azcón, ha visitado este jueves el centro de salud Ramón y Cajal de Huesca, que el pasado mes de febrero se puso en funcionamiento para el 30% de la población oscense, en un edificio en el que se presta una amplia cartera de servicios sanitarios.

La primera piedra de la obras de este nuevo centro de salud, que se ubica en el barrio del Perpetuo Socorro, se colocó en 2024, haciendo realidad una vieja reivindicación de los usuarios y profesionales de este centro, que prestaba servicio en los bajos de un local en el paseo Ramón y Cajal. Unas instalaciones que se habían quedado obsoletas e insuficientes, por lo que servicios como el de pediatría, matrona o salud mental se trasladaron al Hospital Provincial. Una dispersión de servicios que no favorecía el trabajo en equipo de los profesionales. El nuevo centro ha acabado con esa situación, mejorando notablemente la atención sanitaria que se presta. En ello ha insistido el presidente en funciones en su visita.

Además, se ha previsto que en un futuro las necesidades sean mayores, por lo que el edificio podrá crecer. Anualmente atiende a 111.000 consultas y a una población de 17.850 personas de los barrios del Perpetuo Socorro, Santo Domingo y San Martín y Casco Viejo, es decir, al 30% de la población de Huesca. El edificio, ha dicho Azcón, es moderno, presta servicio a la atención primaria de forma multidisciplinaria y su modelo es eficiente y sostenible, cuenta con 4.000 metros cuadrados, distribuidos en 5 plantas.

Por su parte, el subdelegado del Gobierno en Huesca lamentaba que el Gobierno de Aragón hubiera evitado la presencia institucional del Gobierno de España de lo que consideran “inauguración” del Centro de Salud Ramón y Cajal. Desde la subdelegación indican que se trata del cuarto acto institucional programado por el Ejecutivo autonómico para la presentación de este nuevo equipamiento para la ciudad de Huesca, que ha contado para su construcción con una aportación de 7,5 millones de euros del Ministerio de Sanidad, aprobados en 2023 dentro del Plan de Mejora de Infraestructuras de Atención Primaria.

El pasado 27 de febrero estaba prevista una inauguración oficial a la que sí estuvo invitado el subdelegado del Gobierno en Huesca, José Carlos Campo, pero que fue cancelada “por motivos de agenda”. Por todo ello, Campo ha lamentado “el esfuerzo reiterado del presidente Azcón y del consejero de Sanidad, José Luis Bancalero, por evitar la presencia de representantes del Gobierno de España en un centro de salud que se ha levantado en un solar que fue cedido en primera instancia por el Gobierno de España y cuyo presupuesto íntegro de construcción ha estado cubierto por el Plan de Mejora de Infraestructuras de Atención Primaria del Ministerio de Sanidad”. Para el subdelegado, “lo que es un ejemplo de colaboración institucional en beneficio de la ciudadanía de Huesca, en algo tan importante como la salud, se ha convertido en un ejercicio de promoción personal y política, como demuestra que no se haya comunicado esta inauguración, que parece ha sido por fin la oficial, ni a esta Subdelegación ni al Ministerio de Sanidad”.