Huesca estrena el nuevo centro de salud Ramón y Cajal

El centro de salud Ramón y Cajal de Huesca ya está en funcionamiento. Una infraestructura en la que se ha invertido 7,5 millones de euros y que se va a poner en marcha de forma gradual.

El nuevo centro atenderá cerca de 18.000 tarjetas sanitaria de los barrios del Perpetuo Socorro, Santo Domingo y San Martín, y Casco Viejo. El antiguo centro se había quedado pequeño y obsoleto. La actividad estaba dividida en dos espacios distintos y eran continuas las quejas de usuarios y profesionales sanitarios por las deficiencias del espacio. Hoy, unos y otros mostraban su satisfacción por el cambio.

La gerente de Atención Primaria del Salud Aragón Pilar Borraz, ha indicado que la plantilla actual está compuesta por diez médicos y diez enfermeras además de la consulta de trabajo social. Además, se ponen en marcha también otras dos consultas médicas de “rebosamiento”, para pacientes que requieran atención médica sin demora y no puedan ser incluidos en la agenda del día. Posteriormente el 23 de febrero comenzarán las áreas de Pediatría, Fisioterapia, Salud Mental y Matrona. Con el nuevo centro, se busca mejorar la organización sanitaria en Huesca, optimizar recursos y ofrecer una atención más accesible y centralizada.

La alcaldesa de Huesca, Lorena Orduna, ha señalado que es “un día histórico para Huesca puesto que este centro era una infraestructura “tremendamente demandada por la sociedad oscense desde hace más de 30 años”. Orduna ha destacado la coordinación entre instituciones y el trabajo llevado a cabo para detectar las necesidades futuras que existirán en las nuevas áreas urbanas que se desarrollen, donde habrá centros de salud nuevos.