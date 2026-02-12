La fiesta medieval de Teruel será más musical

BODAS DE ISABEL DE SEGURA

Más de cien actos integran el programa, que se ha presentado esta mañana. Aprovechando el trigésimo aniversario, que coincide con la declaración de Fiesta de Interés Turístico Internacional, la organización ha querido dar un nuevo giro a las escenas principales.

Redacción

Teruel |

Más de cien actos integran el programa, que se ha presentado esta mañana. A los organizados por las 150 haimas que forman parte de la Federación de Grupos se suman los de la leyenda, que tal y como ha explicado la gerente de la Fundación Bodas de Isabel, Lorena Muñoz, "tendrán una puesta en escena mucho más atractiva, sobre todo en lo que respecta a la muerte de Diego".

La música también será protagonista en esta trigésima edición, empezando por los pregoneros: los cantadores de jota Nacho del Río y Beatriz Bernad, que cumplen 30 años como pareja artística.

