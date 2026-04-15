El festival de Panticosa "Tocando el cielo" invita a seguir soñando

Panticosa volverá a convertirse del 17 al 23 de julio en el escenario de referencia para los amantes de la música clásica con la celebración de la XIV edición del Festival Internacional de Panticosa 'Tocando el Cielo', organizado por la Fundación García Esteban. Bajo el título “Sueños”, el festival explorará cómo los sueños se entrelazan entre la música, la literatura, la pintura y la naturaleza.

En esta edición se ha querido dar una especial significación a la creación musical y al repertorio de compositores españoles, “haciendo hincapié en las conmemoraciones del 150 aniversario del nacimiento de Manuel de Falla y el 200 aniversario de la muerte de Juan Crisóstomo Arriaga. Como siempre contar con Premios Nacionales de la Música en nuestro Festival siempre ha sido un objetivo, y en este sentido estarán presentes el compositor Jesús Rueda, Premio Nacional de la Música 2004, y Spanish Brass, de 2020”, ha explicado Carmen Esteban, presidenta de la Fundación García Esteban

La diversa programación de esta edición se desplegará una vez más en distintas localizaciones del Balneario de Panticosa y también en varios rincones del municipio, reforzando así su vocación de acercar la música a todos lugares y públicos. El festival comenzará el 17 de julio con un concierto inaugural de Nancy Fabiola Herrera y el Dúo García Esteban, que estrenarán obras especialmente encargadas para esta edición en el Auditorio-Teatro del Casino del Balneario, contando con compositores de la talla de Jesús Rueda, Premio Nacional de la Música 2004, Josema García Hormigo y el compositor coreano Hyunmin Kim.

El ciclo continuará con el pianista Moisés Sánchez, la violinista Ana Valderrama y Pablo Martín Caminero al contrabajo con Falla Imaginario el 18 de julio. El 19 de julio será el turno del Dúo Apellaniz, que presentará España Soñada, mientras que el 20 de julio el AniMa DUO traerá un concierto único titulado L’éveil d’AniMa. Para el 21 de julio, Francisco Antonio García y el Cuarteto Seikilos nos ofrecerán una propuesta innovadora con Un sueño truncado; el 22 de julio, Antón Dolgov y Maite Léon presentarán su programa Sueños de Ida y Vuelta basado en su última grabación discográfica que ha sido nominada a mejor álbum de Música Clásica de los Premios de la Academia de la Música 2026. Para finalizar el 23 de julio la agrupación Spanish Brass. Premio Nacional de la Música 2020, actuará con Spanish Brass, un sueño hecho realidad.

Además de estos grandes conciertos, el festival también contará con el Festival OFF- a la hora del Vermut, una propuesta paralela que ofrece conciertos en lugares únicos de Panticosa. Entre ellos, destaca el concierto de Maria Confussion en el Parque de la Cruz el 18 de julio y el 22 de julio, el grupo Tetraphilla Ensemble actuará en la Iglesia de Nuestra Señora de la Asunción de Panticosa con EnSueños, un cuarteto de cuatro voces acompañado de Ander Tellería al acordeón mesotónico.

El 19 de julio también tendrá lugar una Excursión Musical a los Senderos Apadrinados de Hoz de Jaca, donde Stoyan Paskov y Víctor Serrano fusionarán flamenco y jazz rodeados de naturaleza.

El festival también ofrece una serie de actividades de formación para jóvenes músicos en el Campus Formativo Profesional, donde podrán interactuar con los grandes artistas que participan en el evento. Además, se realizarán actividades lúdicas y familiares para acercar la música a los más pequeños.

El evento contará con conferencias como la de Eva Armisén, quien hablará sobre su relación con los musicales coreanos, y diversas Tertulias entre amigos que servirán como punto de encuentro para discutir temas artísticos y culturales.

Con esta nueva edición, el Festival Internacional de Panticosa “Tocando el Cielo” reafirma su apuesta por una forma singular de vivir la música, en la que la excelencia artística se integra con el paisaje, la calma y la experiencia del entorno. El festival vuelve a convertir el Balneario de Panticosa en un espacio de encuentro entre intérpretes de prestigio, jóvenes talentos y público, con una programación que trasciende el concierto para abrirse también a la formación, la conversación, la naturaleza y las propuestas en familia. En este enclave privilegiado del Pirineo aragonés, la cita invita además a disfrutar del Valle de Tena, de su patrimonio, su gastronomía y su tradición termal, consolidándose como un proyecto cultural con identidad propia, capaz de tender puentes entre la música clásica y nuevos públicos.