Zaragoza

La Federación de Barrios podría reprogramar la Cincomarzada

En este día festivo en Zaragoza capital, la previsión de lluvia ha obligado a suspender todos los actos organizados en el parque del Tío Jorge con motivo de la Cincomarzada.

Onda Cero Aragón

Zaragoza |

Imagen de archivo de la celebración de la Cincomarzada en el parque del Tío Jorge
Imagen de archivo de la celebración de la Cincomarzada en el parque del Tío Jorge | Pixabay

La Federación de Barrios ha preferido cancelar todas las actividades, ya que instalar toda la infraestructura que conlleva esta celebración no merece la pena ante la amenaza de las precipitaciones. El presidente de la Federación de Barrios, Arturo Sancho, señala que en los próximos días van a analizar la posibilidad de reprogramar estos actos y celebrar la Cincomarzada en una fecha cercana. En principio están sobre la mesa el 14 y el 21 de este mes de marzo.

Eso sí, no podrá ser en el parque del Tío Jorge porque las obras de mejora arrancan este mismo lunes. Sancho cree que no hay que aplazar esta celebración para después de Semana Santa. Además, recuerda que ya se suspendió el Carnaval y todavía no se ha recuperado esas celebraciones.

El puente de la Cincomarzada deja buenas cifras de ocupación en el Pirineo, donde la ocupación roza el 90% en las zonas cercanas a las pistas de esquí. Muchos también se acercan a las segundas residencias. El tiempo cambiará, a partir de mañana, y se esperan lluvias en buena parte de Aragón por la llegada de una nueva borrasca.

PROGRAMAS
EMISORAS
NOTICIAS
SOBRE NOSOTROS

Descarga la app

Síguenos en

Copyright © Uniprex, S.A.U., C/ Fuerteventura 12 San Sebastián de los Reyes, 28703 Madrid

  • Logotipo Antena 3
  • Logotipo La Sexta
  • Logotipo Neox
  • Logotipo Nova
  • Logotipo Mega
  • Logotipo A3s
  • Logotipo Europa FM
  • Logotipo Melodía FM
  • Logotipo Atresplayer