La Federación de Barrios podría reprogramar la Cincomarzada

La Federación de Barrios ha preferido cancelar todas las actividades, ya que instalar toda la infraestructura que conlleva esta celebración no merece la pena ante la amenaza de las precipitaciones. El presidente de la Federación de Barrios, Arturo Sancho, señala que en los próximos días van a analizar la posibilidad de reprogramar estos actos y celebrar la Cincomarzada en una fecha cercana. En principio están sobre la mesa el 14 y el 21 de este mes de marzo.

Eso sí, no podrá ser en el parque del Tío Jorge porque las obras de mejora arrancan este mismo lunes. Sancho cree que no hay que aplazar esta celebración para después de Semana Santa. Además, recuerda que ya se suspendió el Carnaval y todavía no se ha recuperado esas celebraciones.

El puente de la Cincomarzada deja buenas cifras de ocupación en el Pirineo, donde la ocupación roza el 90% en las zonas cercanas a las pistas de esquí. Muchos también se acercan a las segundas residencias. El tiempo cambiará, a partir de mañana, y se esperan lluvias en buena parte de Aragón por la llegada de una nueva borrasca.