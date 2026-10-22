Extrarradios arranca en Almudévar con el Verbo Odiado y Amancio Prada entre otras propuetas

La poesía mística de Amancio Prada, las guitarras de El Verbo Odiado y los rituales musicales de Ndox Électrique convivirán este fin de semana en Almudévar, donde Extrarradios celebra del 23 al 25 de octubre la primera parte de su tercera edición. Bajo el lema «Lo Sagrado // Lo Oculto», el festival explora dos conceptos que coexisten y se entrelazan en la creación contemporánea. Con esta temática como hilo conductor, la música tendrá un especial protagonismo durante el primer fin de semana de Extrarradios.

La programación musical comenzará el viernes 23, a las 19 horas, con la actuación del grupo local La Noche Infinita, antes del concierto de Amancio Prada, que presentará a las 20:30 horas en el Centro Cultural Místicos y románticos, un recorrido por el universo poético y espiritual que ha marcado buena parte de sus más de cinco décadas de trayectoria. El compositor e intérprete ha puesto música a autores como Santa Teresa de Jesús, Rosalía de Castro o Gustavo Adolfo Bécquer.

El sábado 24, a las 22:15 horas, la sala Coliseum acogerá «Magia, furia y trance», una velada con tres propuestas musicales que transitan entre el folclore, el rock y los sonidos experimentales. Abrirá la noche Cruhda, el proyecto de Paula Gómez de Caso, que conecta el folclore con la electrónica experimental y la poesía. Le seguirá la banda oscense El Verbo Odiado, que el pasado septiembre actuó en la emblemática plaza del Trigo del Sonorama Ribera y que presentará las canciones de EGO (El Gran Odio), publicado en 2025, con su característico sonido de guitarras expansivas, intensidad emocional e introspección. Cerrará la noche Ndox Électrique, una formación que combina los rituales n’döep de las comunidades lebou de Senegal con guitarras eléctricas, percusión y electrónica para construir una experiencia musical alrededor del trance colectivo.

Más allá de los conciertos, Extrarradios abrirá su programación el viernes 23, a las 18:30 horas, con la inauguración de "Regresar al jardín", una exposición de Mapi Rivera en la Sala de Exposiciones de Almudévar. El sábado 24, a las 12 horas, Sandra Araguás presentará en la plaza de España Brujas, brujos y algo más…, una propuesta familiar que recupera historias de la tradición oral. A las 17:30 horas, en ese mismo espacio, Laurent Paris y Aurélia Guy ofrecerán Pistes Dralhas, una creación que combina música, movimiento y trabajo textil para explorar el pastoralismo pirenaico.

A las 19:00 horas, el Centro Cultural acogerá la proyección de Ordet (1955), de Carl Theodor Dreyer, una de las grandes obras del cine europeo sobre la fe y la posibilidad del milagro. El domingo 25, a las 12:30 horas, la ermita de la Virgen de la Corona acogerá Spirit Hilma, una creación de la coreógrafa Laura López y la violagambista y compositora Pilar Almalé, inspirada en la pintora Hilma af Klint y su interés por la espiritualidad y el esoterismo. Por la tarde, a las 18:00 horas, el historiador oscense Carlos Garcés ofrecerá en el Centro Cultural la conferencia "La bruja, ese monstruo", sobre la historia de la brujería y las persecuciones en Aragón. El primer fin de semana concluirá a las 19:30 horas con Prometeo, bufón y mártir, de El Gato Negro Teatro, también en el Centro Cultural. Alberto Castrillo-Ferrer recupera el mito clásico en un espectáculo que combina humor, sátira y teatro físico.

Tras su paso por Almudévar, Extrarradios continuará del 29 al 31 de octubre en Ayerbe, con una segunda programación que incluirá, entre otros, a Ana Curra, Amorante, Ange Halliwell, Javier Aranda y la proyección de Sirât, de Oliver Laxe. Las entradas y bonos están disponibles en www.extrarradios.com. El bono de Almudévar cuesta 23 euros y el bono general para ambas localidades, 38 euros. La programación incluye también actividades gratuitas.