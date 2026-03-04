Las empresas aragonesas, preocupadas por la amenaza comercial de Trump

Preocupación entre las 250 empresas aragonesas que exportan regularmente a Estados Unidos tras el órdago de Donald Trump, que amenaza con romper las relaciones comerciales con España por la decisión del gobierno de no permitir el uso de las bases americanas.

En 2025, Aragón exportó a Estados Unidos por valor de 251 millones, según datos de la Cámara de Comercio de Zaragoza. Aunque esa cifra representa apenas el 1,61% de todas nuestras ventas exteriores, Estados Unidos el cuarto socio comercial de nuestro territorio fuera de la Unión Europea.

Pese a que el posible embargo encontraría la oposición de la UE o trabas en los acuerdos bilaterales o en los tribunales, de materializarse, afectaría especialmente a sectores para los que el estadounidense es un mercado clave, como el de los bienes de equipo, que supone el 40% de las exportaciones. También perjudicaría al vino, aceite o semifacturas de papel, vidrio, acero o hierro. Estados Unidos es además un mercado difícil de sustituir por su potencial tecnológico y capacidad de compra, muy superior a la de otros.

La directora de Internacional de la Cámara de Comercio de Zaragoza, Marta Sorbed, confía en que las relaciones comerciales con Estados Unidos se mantengan y capeen esta nueva dificultad. En ese sentido, ha valorado que el año pasado, pese a la amenaza arancelaria, las exportaciones aragonesas a EEUU crecieron un 7%. Una tendencia contraria a la del conjunto europeo o español, que vieron resentidas sus ventas a aquel país.

Sorbed ha recordado que "de momento, el anuncio no tiene concreción legal, no se sabe la base sobre la que van a ajustar. Si fuera un embargo, requeriría de tiempo y de un apoyo del Congreso que veríamos a ver si se produciría". Por eso, "trabajamos en la hipótesis de que no vaya a más, pero seguiremos muy atentos".